Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bordo-mavililer bir taraftar gelecek sezonların kadro yapılanmasını gerçekleştiriyor diğer taraftan da eldeki yıldızlarının değerine değer katıyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu ise görevde yeni olmasına rağmen deyim yerindeyse satış ve alış dersi veriyor. Alırken sıkı pazarlık yapan ve takım içi dengeyi bozmamaya özen gösteren başkan Ağaoğlu, Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür konusunda öyle bir duruş sergiliyor ki diğer kulüplere örnek gösterilecek türden... Ekonomik anlamda durumu iyi olmamasına rağmen “satışa mecbur” havası vermeyen yönetim kararlı bir şekilde iki yıldızın değerini katlıyor.

Alalım kiralayalım

Geçtiğimiz sezonlarda 10 milyon avroları gören ikiliden Yusuf Yazıcı 17 milyon avrolara kadar çıktı. Fransız ekibi Lille, millî oyuncuyu kadrosuna katmak için yeni paketlerle bordo-mavililerin kapısını çalıyor. Son rakamı da yeterli bulmayan başkan Ağaoğlu’nun Yusuf’tan en az 20 milyon avro beklediği bilinirken bir diğer sıcak gelişme Abdülkadir Ömür konusunda oldu. Şampiyonlar Ligi’ni kazanan Liverpool Kulübü, Ömür’ün bonservisini şimdi alıp (millîlik sayısı yeterli olmadığı için) Trabzonspor’a bir sezon kiralamayı kafaya koydu. Başkan Ağaoğlu ise henüz kararını vermedi.

Campi ve Erce imzaladı

Transferin en hızlı takımı olan Trabzonspor kadrosuna iki takviye daha yaptı. Arjantin’in Estudiantes takımından Gaston Matias Campi ile 2+1, Altınordu’nun kalecisi Erce Kardeşler’le 3+1 yıllık sözleşme imzalandı. Daha önce John Mikel Obi, Donis Avdijaj, Nemanja Andjusic, Fıratcan Üzüm, Ahmet Canbaz, Doğan Erdoğan, Yusuf Sarı, Atakan Gündüz ve Salih Kavrazlı’yı kadrosuna katan bordo-mavililer Campi ve Erce’yle birlikte 11. transferini gerçekleştirmiş oldu.

Zargo Toure’ye 100 bin avro

Trabzonspor Kulübü, 2020’ye kadar mukavelesi olan ve senelik garanti 550 bin avro alan Senegalli futbolcusu Zargo Toure’nin sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti. 100 bin avro fesih tazminatı ödeneceği açıklanan Senegalli oyuncuya bordo-mavili kulübe katkılarından dolayı plaket verildi.