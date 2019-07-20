Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Beşiktaş stoper transferi için tercihini yapmış ve Fiorentina’da forma giyen Vitor Hugo’da karar kılmıştı ancak iş son anda bozuldu. Siyah-beyazlı yöneticiler imzaların atılmasını bekliyordu. Hatta Başkan Fikret Orman bile Riva’ya giderek transferin gerçekleştiğini teknik direktör Abdullah Avcı’ya müjdelemişti. Fiorentina’ya kiralama bedeli olarak bonuslarla 500 bin avro, oyuncuya da yıllık 1,5 milyon avro ödenmesi karşılığında anlaşmaya varılmıştı. Önceki gece taraftar arasında imzaların atılması yönünde imza alışverişi yapılırken şoke edici bir gelişme yaşandı. Vitor Hugo’yu renklerine bağlamak isteyen Brezilya ekibi bonservis bedeli olarak 5,5 milyon avro teklif etti. Fiorentina’nın yetkilileri bu teklifi siyah-beyazlı yöneticilere iletince ortalık karıştı.

Menajerin haberi yok

İmzalar atılmak üzereyken yaşanan bu gelişmeyi etik olmayan bir fiyat yükseltme taktiği olarak gören Beşiktaşlı idareciler görüşmeleri tamamen kesti. Elde edilen bilgiye göre İtalyan kulübünün yöneticileri Beşiktaş’tan daha fazla ücret alabilmek için Palmeiras teklifini -olmadığı hâlde- varmış gibi gösterdi. Beşiktaşlı yetkililerle görüşen Brezilyalı oyuncunun menajeri ise kendisinin böyle bir tekliften haberi olmadığını, Hugo’nun Avrupa’da futbol hayatını sürdürmek istediğini ve Beşiktaş’ta oynamaya hazır olduğunu ifade etti. Ancak Fiorentina’nın tavrından son derece rahatsız olan siyah-beyazlı kulübün idarecileri şimdilik görüşmeleri rafa kaldırdı.

TEKLİF YÜKSELMEYECEK

Fiorentina’nın son anda Palmeiras’tan 5,5 milyon avroluk teklif alındığını öne sürmesi üzerine masadan kalkan siyah-beyazlı yöneticiler bir süre beklemeye karar verdi. Hugo için yeniden görüşme yapılmaya karar verilse de daha önce yapılan anlaşmadaki maddi şartların üzerine çıkılmayacak.

Riva’nın yıldızı Tyler Boyd

Önceki gün takıma katılan ve şu ana kadar üç idmana çıkan Tyler Boyd, teknik direktör Abdullah Avcı’nın gözüne girmeyi başardı. ABD Millî Takımı’yla CONCACAF Gold Cup’ta final heyecanı yaşayan ve bundan dolayı fazla tatil yapma şansı bulamayan Boyd’un kondisyon olarak da üst seviyede olması teknik heyeti sevindiriyor. Takım arkadaşlarıyla da hızlı bir şekilde kaynaşan 25 yaşındaki oyuncu, hücum çalışmalarındaki performansıyla Abdullah Avcı’dan sık sık alkış almasıyla da dikkat çekti.

Kerim Alıcı Kartal’a doğru

Gökhan Gönül’e alternatif arayan Beşiktaş, Altınordu’nun sağ beki Kerim Alıcı’nın transferinde sona yaklaştı. Siyah-beyazlılar 22 yaşındaki oyuncu için 750 bin avro teklif etti ve İzmir ekibinin sonraki satıştan yüzde 25’lik pay talebini de kabul etti. Yapılan görüşmelerin başında Beşiktaş’tan 1 milyon avro bonservis bedeli isteyen Altınordu Kulübü yetkililerinin 750 bin avroyu kabul etmeye yakın olduğu öğrenildi. Lig kariyerinde 58 maça çıkıp üç gol atan Kerim, alt yaş gruplarında iki defa milli formayı terletti. Sağ açıkta da görev yapabilen 22 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe’de forma giyen Barış Alıcı’nın ikiz kardeşi.

İHTAR ÇEKMEDİ

Beşiktaş’ta Oğuzhan Özyakup’un alacakları için kulübe ihtar çektiği şeklinde çıkan haberler yalanlandı. Yapılan açıklamada, yıldız oyuncunun ödemelerin yapılmadığı taktirde serbest kalacağı yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Oğuzhan’ın da bu haberlerden rahatsız olduğu öğrenildi.

KARTAL’IN RADARINDA

Almanya Bölgesel Ligi ekibi Stuttgart 2’de forma giyen Umut Güneş, Beşiktaş’ın radarına girdi. U19 Milli Takımı’nda da forma giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu daha önce yaptığı açıklamada “Futbol hayatımı Türkiye’de sürdürmek istiyorum. Şu an beni isteyen birkaç büyük kulüp var” demişti.

TERCİHİ ALMANYA

Siyah-beyazlıların gündeminde yer alan ve B. Dortmund’un kamp kadrosuna alınmayan Andre Schürrle, kariyerine Almanya’da devam etmek istediğini söyledi. Sky Sport Almanya’ya konuşan Schürrle “Tüm dünyayı dolaşmaya hazır değilim, Almanya’dan gelecek doğru teklifi bekliyorum” dedi.