Süper Ligin yeni takımlarından Denizlispor kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Yeşil-siyahlı ekip dış transferde Thiago Lopes, Cristian Sapunaru, Hugo Rodallega, Sedat Şahintürk, Tolgahan Acar, Mustafa Yumlu ve Hadi Sacko'yu kadrosuna katmıştı. Denizli ekibinin önceki sezon Kalmar FF’de oynayan orta saha oyuncusu Herman Hallberg’i de renklerine bağlamak için görüşmelere başladığı öğrenildi.
Denizlispor'dan Hallberg atağı
20.07.2019 - 15:45 | Son Güncelleme: 20.07.2019 - 15:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Süper Lig’in yeni ekiplerinde Yukatel Denizlispor’un İsveçli orta saha oyuncusu Herman Hallberg ile görüşmelere başladığı öğrenildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Denizlispor,transfer,Hallberg,
638375 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/638375.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Alanyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
2
Ankaragücü
0
0
0
0
0
0
0
0
3
Antalyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
4
Beşiktaş
0
0
0
0
0
0
0
0
5
Denizlispor
0
0
0
0
0
0
0
0
6
Fenerbahçe
0
0
0
0
0
0
0
0
7
Galatasaray
0
0
0
0
0
0
0
0
8
Gazişehir Gaziantep
0
0
0
0
0
0
0
0
9
Gençlerbirliği
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Göztepe
0
0
0
0
0
0
0
0
11
Kasımpaşa
0
0
0
0
0
0
0
0
12
Kayserispor
0
0
0
0
0
0
0
0
13
Konyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
14
Çaykur Rizespor
0
0
0
0
0
0
0
0
15
Sivasspor
0
0
0
0
0
0
0
0
16
Trabzonspor
0
0
0
0
0
0
0
0
17
Malatyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
18
Başakşehir
0
0
0
0
0
0
0
0
1. Hafta Maçları
18.8.2019
Sivasspor - Beşiktaş
18.8.2019
Fenerbahçe - Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü
18.8.2019
Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir Fk
18.8.2019
Gençlerbirliği - Çaykur Rizespor
18.8.2019
Kasımpaşa - Trabzonspor
18.8.2019
İstikbal Mobilya Kayserispor - Alanyaspor
18.8.2019
Konyaspor - Mke Ankaragücü
18.8.2019
Yukatel Denizlispor - Galatasaray
18.8.2019
Göztepe - Antalyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Adana Demirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
2
Adanaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
3
Akhisar Bld.Spor
0
0
0
0
0
0
0
0
4
Altay
0
0
0
0
0
0
0
0
5
Altınordu
0
0
0
0
0
0
0
0
6
Erzurum BB
0
0
0
0
0
0
0
0
7
Balıkesirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
8
Boluspor
0
0
0
0
0
0
0
0
9
Bursaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Eskişehirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
11
Fatih Karagümrük
0
0
0
0
0
0
0
0
12
Giresunspor
0
0
0
0
0
0
0
0
13
Hatayspor
0
0
0
0
0
0
0
0
14
Keçiörengücü
0
0
0
0
0
0
0
0
15
Menemen Belediyespor
0
0
0
0
0
0
0
0
16
Osmanlıspor
0
0
0
0
0
0
0
0
17
Ümraniye
0
0
0
0
0
0
0
0
18
İstanbulspor
0
0
0
0
0
0
0
0