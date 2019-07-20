Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İsmail Kartal, Palandöken Dağı'ndaki bir otelde düzenlediği basın toplantısında, Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde 9 Temmuz'da başlayan kampın yarın sona ereceğini söyledi.

Kamp çalışmalarının verimli geçtiğini belirten Kartal, "Tempolu antrenmanlar yapıp iyi çalıştığımızı düşünüyorum. Bazı küçük sakatlıklar oldu. Kamp döneminde böyle sakatlıklar olabilir, bunu da normal karşılıyoruz." diye konuştu.

Erzurum kampına altyapıdan 12 genç futbolcuyu dahil ettiklerini anlatan deneyimli teknik direktör, şu ifadeleri kullandı:

"Gelişimlerini sağlayarak birkaç oyuncuyu takım kadrosuna kazandırabilmek, hem Rizespor'a hem de Türk futboluna bir artımız olacak diye düşünüyorum. Gittiğim her yerde altyapıya çok önem veren, gözlemleyen, genç futbolcuları sürekli takımla antrenmanlara alarak onların gelişimini sağlamak isteyen ve düşünen bir teknik direktörüm. Birkaç oyuncuyu A takıma kazandırabileceğimizi düşünüyorum."

İsmail Kartal, takımın bazı mevkilerde eksiklikleri olduğunu ve bunu gidermek için kulüp yönetiminin yoğun çaba içerisinde olduğunu kaydetti.

"Transferler hemen pat diye olup bitmiyor." diyen Kartal, şöyle devam etti:

"Bu süreci en iyi şekilde değerlendirip faydalı olabilecek oyuncuların takıma kazandırılmasını çok istiyoruz. Transfer edilecek oyuncuları bir an önce takıma kazandırıp hem birbirimizi tanımak hem de oyun sistemine uymalarını çok isteriz. Bu lige en hazır şekilde başlamamızı sağlar. Tek sıkıntımız transfer edebileceğimiz oyuncuların kısa sürede aramıza katılamaması. Bu benim ve yönetimin suçu değil. Bugün bütün kulüpler arayış içerisinde. Sabırlı şekilde bu süreci değerlendirip iyi şekilde aşmanın derdindeyiz."

"Frey ve Barış Alıcı'nın kiralanma süreci devam ediyor"

Kartal, Vedat Muric'in Fenerbahçe'ye transferine karşılık gelen futbolcuların yatırım amaçlı olduğunu, Michael Frey ve Barış Alıcı'nın kiralanması konusundaki girişimlerinin sürdüğünü söyledi.

Fenerbahçe'den gelen futbolculardan bir tek Oğuz Kağan Güçtekin'i kiralık olarak kadrolarına dahil ettiklerini dile getiren Kartal, şu bilgileri verdi:

"Kaleci Tarık, Burak, Mahsun bunlar genç, ileriye dönük yatırım amaçlı oyuncular ama takım kadrosunda olacak oyuncular. Frey konusunda girişimimiz oldu, çünkü hazır bir oyuncu. Hatta Barış ile de ilgileniyorduk. Bu iki oyuncunun kiralanmasıyla ilgili süreç devam ediyor. Şartlar ve zaman ne gösterecek takip ediyoruz. Biz sadece Frey'i almanın peşinde değiliz, başka arayışlarımız da var. İstediğiniz futbolcu bir anda başka bir kulübe gidebiliyor veya kulübün şartlarını kabul etmiyor."

Kartal, takımın geçen sezonki kadrosundan 12 futbolcunun gittiğini ve şu anda 7-8 oyuncuya ihtiyaçlarının olduğunu dile getirdi.

Cemil Usta Sezonu fikstür çekimi

Süper Lig'de 2019-2020 Cemil Usta Sezonu fikstür çekimini değerlendiren Kartal, şu görüşleri paylaştı:

"Fikstürler kimine göre kolaydır, kimine göre zor gibi görünür. Ama bu sizin sahada ortaya koyacağınız irade ve mücadele gücünüz, takımın kazanma arzusu, hırsı, kendine olan öz güveni ve performansı ile ilgili bir şeydir. Kolay olan maç zorlaşabiliyor ama 'zor' dersiniz takım iyi hazırlanmıştır, o maçı kazanabilir. Onun için fikstürün artı ve eksileri değil, bizim ortaya ne koyacağımıza bakıyorum."

"Hayallerimiz var"

İsmail Kartal, takımın hedefleri konusunda bir şey söyleyebilmek için eksik mevkilerde transfere ihtiyaçlarının olduğunu belirterek, şunları ifade etti:

"Ben gerçekçi bir insanım, hiçbir zaman hayalperest olmadım antrenörlük hayatımda. Hayalci değiliz, hayallerimiz var. Bunun içeriğine baktığınız zaman ne demek istediğimi anlamanız lazım. Ligde varlığını ve gücünü hissettirebilen iyi bir takım olma derdindeyiz. Başarılı olmanın anlamı nedir, ligi iyi yerde bitirmek. İyi mücadele eden, güzel futbol oynayan, taraftarını mutlu eden bir takım oluşturmanın derdindeyiz. Şartlar, gidişat, transfer edeceğimiz oyuncular, takım kalitesi ve işin ekonomik boyutlarını masaya yatırdığınız zaman biz 'bu takım ve oyuncular ile bu hedefe gidebiliriz' diyebiliriz."

Sezonun zorlu geçeceğini düşündüğünü anlatan Kartal, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye ligi sert bir lig. Geçen sezon malum, 2 maç kaybeden küme düşmemeye oynuyor, 2-3 maç kazanan neredeyse Avrupa kupaları potasına giriyor. Bu da ligin ne kadar zor, kaos futbolunun oynandığı sert bir lig olduğunu gösteriyor. Kadrosunu önce belirleyip, lige iyi hazırlananların biraz daha avantajlı başlayacağını düşünüyorum."