Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Ticarette bir malı alırken mi satarken mi kazanırsın tartışması hep vardır. Bizim şimdi anlatacağımız ve detaylandıracağımız olay ise bu tartışmaya “Her ikisi de” cevabını veriyor. Başaktör; Elif Elmas... Birçok kulübün scout ekibi tarafından genç yaşında fark edilen ve Avrupa’nın devleri başta olmak üzere peşinden koştuğu Makedon oyuncu... Aziz Yıldırım döneminde ikili ilişkiler kullanılarak 180 bin avro (yetiştirme bedeli) gibi bir rakama Rabotnicki’den alındı. Ve o zaman bile “Elmas” olarak görülüyordu. Yetenek de vardı, gelecek de. Çok iyi rakamlara satılacağı öngörülüyordu. İki sezon geçmeden şu anda Fenerbahçe’nin “can simidi” olarak İtalyan ekiplerinden Napoli’ye satıldı.

Bu defa kaybetmedi

Günümüz futbol anlayışında orta sahanın hem hücum hem savunma yönünde olan, aranan oyuncu profiline sahip Elif Elmas’ın İtalya macerası dün başladı. Aslında uzun süredir vardı ama Elmas mesajı dün sosyal medyadan verdi. Kanarya’ya veda eden genç isim kulübe çok önemli kazanımlar sağlayarak gitti.­ Ali Koç yönetimi, UEFA yaptırımlarının ciddi şekilde hissedildiği süreçte transfere kaynak ararken deyim yerindeyse Elmas madeni buldu. Temmuz 2017’de 180 bin avroya alınan Elif, 16 milyon artı bonuslar karşılığında İtalyan ekibine gitti. Genç yıldız Napoli'de 50 maç oynarsa Fenerbahçe 1,5 milyon avro daha kazanacak. Ayrıca bir sonraki satıştan da pay alacak. Geçmişinde Merih Demiral gibi kötü bir örnek bulunan Fenerbahçe bu defa kaybeden değil fazlasıyla kazanan taraftaydı. Ve Kanarya yaklaşıp bir koyup 90 aldı.

Gücümüz taraftarımız

Fenerbahçe’nin savunma sigortalarından Serdar Aziz yeni sezon sürecini değerlendirdi ve beklentileri anlattı. Sporx’e özel açıklamada bulunan tecrübeli defans oyuncusu taraftar gücünü ve desteğini ise ayrı bir yere koydu. Serdar Aziz “Büyük Fenerbahçe taraftarının varlığı bize güç veriyor. Yirmi günlük süreçte mükemmel bir kamp dönemi geçirdik. Teknik ekip ve kadromuza yeni katılan arkadaşlarımızla bir bütün olarak hep birlikte olmazsa olmaz tek hedefimiz 2019-2020 sezonu şampiyonluğuna olan inancımızı, her geçen gün daha güçlü hissetmeye başladık. Birlik ve bütünlüğümüzün en kıymetli ve en büyük sahibi Fenerbahçe taraftarının bu yolda varlığını ve desteğini hissetmek bize güç veriyor” ifadelerini kullandı.

SORU İŞARETLİ İSİMLERİ

Kanarya’da durumu belirsizliğini koruyan oyuncular var. Ki onlar için önemli olan kamptaki performansları ve yönetimin de transfer hamleleri. Kiralık gitmeleri gündemde olan Ferdi Kadıoğlu, Alper Potuk ve Michael Frey gibi isimler için karar kamp sonrası verilecek.

KULÜBESİNDE STOPER ÇOK YOK AMA...

Geçen sezonki kadro planlamasında hedefi tutturamayan ve bu sezon da yeni takviyeler yapan sarı-lacivertlilerin orta sahasında büyük zenginlik var. En zayıf halka ise stoper konusunda yaşanıyor. Yönetim Serdar Aziz ve Sadık Çiftpınar’a yeni alternatifler bakıyor.