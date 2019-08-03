Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor forvet konusunda sürpriz yaptı. Uzun süredir Daniel Sturridge ve Emmanuel Adebayor'u gündeminde tutan ve hâlâ da tutmaya devam eden bordo-mavililer, Crystal Palace’ın Norveçli forveti Alexander Sörloth'u dün İstanbul’a getirdi. 1,95 boyundaki golcü aslında Türkiye'nin yabancı olduğu birisi değil. Geçen sezon adı Galatasaray ile anılmıştı. Ki Norveçli oyuncunun babası da eski bir futbolcu ve yolu Türkiye'den geçenlerden. Baba Goran Sörloth, 1993-94 sezonunda Bursaspor forması giymişti. Sörloth, özellikle kafa golleri ve ceza sahası içerisindeki bitiriciliği ile biliniyor.

Sturridge süre istedi

Geçen sezonun ilk yarısını Crystal Palace’ta geçiren 23 yaşındaki oyuncu, 16 maçta bir gol atıp bir asist yaptı. Ara transfer döneminde Belçika’nın Gent kulübüne kiralanan Sörloth, 22 maçta beş gol, üç asistlik performans sergiledi. Norveç Millî Takımı ile 19 maça çıkan golcü oyuncu, iki defa fileleri sarstı. Diğer forvetler konusunda da konu tamamen kapanmış değil. Diğer forvet adayı Daniel Sturridge’nin ABD’de tatilde olduğu ve kulüpten süre isteyerek kararını önümüzdeki hafta vereceği öğrenildi.

ALTERNATİF FORVET...

Bir numaralı forvet adayı Daniel Sturridge'den olumsuz bir haber gelmesi durumunda alternatif de hazır: Emmanuel Adebayor. Togolu oyuncuda problem sözleşme süresiydi... Yönetim 1+1 öneriyor, tecrübeli golcü ise iki yıllık anlaşma istiyordu. Ve o isim dün Trabzonspor'un Instagram hesabını takibe başladı.

KAP BİLDİRİMİ GELDİ

Trabzonspor Kulübü, stoper Ivanildo Jorge Mendes Fernandes'in maliyetini açıkladı. Kulübü Sporting Lizbon'a 300 bin avro kiralama bedeli oyuncuya da 540 bin avro verilecek. Menajerine de 60 bin avro ödenecek. Bir sezonluğuna kiralanan oyuncuda satın alma opsiyonu bulunmuyor.

AHMET AĞAOĞLU: Lille inat ediyor

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Yusuf Yazıcı konusunda konuşurken “Lille Kulübü, ilk -15 milyon avroluk- teklifte ısrarcı, biz de ısrarcıyız. Biz çok istiyoruz, arada ciddi fark var. Böyle bir teklif ile bu transferin gerçekleşmesi mümkün değil” derken "Yusuf’a ilgileri devam ediyor, yetkilendirmiş olduğu kişiler de Türkiye’de" şeklinde konuştu.

YUSUF YORUMU: Prag'a hazırlanıyor

Trabzonspor Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp, Yusuf Yazıcı'nın transferi ile ilgili gelen soruya gülerek "Sparta Prag maçına hazırlanıyor. İnşallah Sparta Prag’ı elemeyi planlıyor" dedi. Alp sonrasında "Bir kızı kırk kişi ister bir kişi alır. Kızımızı da vermek istemiyoruz. Başka hayallerimiz var bizim. Var olan kadromuzu bozmak istemiyoruz" ifadesini kullandı.