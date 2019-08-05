Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Sarı-lacivertlilerin gözü yolda! En çok da merak edilen isim Aleksandar Kolarov! Uzun süredir Fenerbahçe’nin gündeminde olan tecrübeli oyuncu konusunda hesapta olmayan bir durum ortaya çıktı. İlk görüşmede menajeri oyuncuyu bedava getirebileceğini söyledi. Ve kulübüne ödenecek bonservis ücreti yerine Aleksandar Kolarov’a 2 milyon avro imza parası verilecekti. Ancak Roma Kulübü, oyuncuyu bedavaya bırakmayacağını açıkladı. Bu gelişme üzerine hesaplar değişti. Oyuncuya verilmesi düşünülen imza parası Roma’ya kaldı.

Diğerleri de bitiyor

F.Bahçe adına görüşmeleri sürdüren menajer Mirsad Türkcan, transferi cumaya kadar bitireceğini söyledi. Şu an için taraflar arasında problem görünmüyor. Zaten Roma Kulübü de oyuncunun ayrılacağını sosyal medya mesajlarıyla bildiriyor. Kolarov’un cuma gününe kadar İstanbul’da olacağı belirtiliyor. Kulübüyle yeni sezon hazırlık kampında bulunan 33 yaşındaki futbolcu, hazır bir şekilde gelecek. Bu hafta Kolarov ile birlikte stoper Zanka ve diğer savunmacının da işi çözülecek. Yönetim cumaya kadar 2-3 ismi resmîleştirecek.

İleri geri kullanacak

Fenerbahçe’nin Kolarov’da ısrar etmesinin sebebi oyuncunun kalitesi ve tecrübesi. Sol bek ve kanat özelliği bulunan Sırp oyuncu aynı zamanda stoperde de görev alabiliyor. Teknik direktör Ersun Yanal da yeni transferi ihtiyaca göre hem ileride hem geride kullanmayı planlıyor.

Göreve hazırım

Kanarya’nın Kayserispor’dan transfer ettiği Deniz Türüç çok heyecanlı. İki defa aşık olduğunu belirttiği sarı-lacivertli takıma imza atmanın mutluğu içinde bulunan hücum oyuncusu, fizik olarak da hazır olduğunu belirtiyor. Yeni takımı ile ilk idmanına çıkan ve yüzü sürekli gülen Deniz Türüç, göreve hazır olduğunu da vurguluyor. Fenerbahçe’nin başarısı için elinden geleni yapacağını ifade eden Deniz, forma rekabetine her zaman hazır olduğunu vurgulayarak “Tabii ki kararı Hoca’mız verecek. Ben çok çalışıp bu takımın bir parçası olmak ve sahadaki yerimi almak istiyorum. Taraftarın önüne çıkacağım günü iple çekiyorum” dedi.

KULÜP BULAMADI

Fenerbahçe ile mukavelesi sona eren oyunculardan olan Martin Skrtel şu anda boşta. Henüz bir kulüple anlaşmayan ve sarı-lacivertli takımın yeniden teklif yapması gündemde olan tecrübeli oyuncu beklemede. Eğer yönetim isterse Skrtel yeni mukaveleye dünden razı.

TEKNİK EKİPTEN UYARILAR

Audi Cup’ta iki maçta kalede 11 gol görülmesinin ardından yeni sezon öncesi savunma yönünde çalışmalara ağırlık verildi. Teknik direktör Ersun Yanal orta saha oyuncularından da defansa yardım etmelerini isterken gerideki isimlere de “sıfır risk” uyarısı yapıldı.

TRANSFER DÖNEMİ BİTİYOR

Sarı-lacivertlilerin bu haftaki transferlerinde 8 Ağustos tarihi de önemli. Çünkü İngiltere Premier Ligi’nde transfer süreci sona eriyor. Dev kulüplerin kadro dışı fazlası oyuncularına göre Damien Comolli’nin son bir hamle yapacağı belirtiliyor.