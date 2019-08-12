Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "UEFA Gözlemcimiz Murat Ilgaz, Macaristan'ın Ferencvros ile Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımları arasında 13 Ağustos 2019 Salı günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu maçında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak. Macaristan'ın Budapeşte şehrindeki Ferencvros Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 21.00'de başlayacak" denildi.
UEFA'dan Murat Ilgaz'a görev
12.08.2019 - 18:34 | Son Güncelleme: 12.08.2019 - 18:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
UEFA Gözlemcisi Murat Ilgaz, Macaristan'ın Ferencvaros ile Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımları arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında görev yapacak.
Kaynak: İHA
Etiketler : Murat Ilgaz,UEFA,
643433 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/643433.aspx
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