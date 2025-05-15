65 milyon euroluk isim Fenerbahçe yolunda! Geçen sene Kadıköy'de sahaya çıkmıştı

Yeni sezon öncesi kadrosunu şekillendirmek isteyen Fenerbahçe, yıldız golcü transferi için kolları sıvadı. Sarı lacivertli yöneticiler, geçen sene Kadıköy'de sahaya çıkan İngiliz devinin 65 milyon euroluk yıldızını istiyor.

Avrupa'dan ve Türkiye Kupası'ndan elenen, Süper Lig'de ise şampiyonluk umudunu adeta bir kenara bırakan Fenerbahçe, önümüzdeki sezon için çalışmalara başladı. Transferleri son güne bırakmadan erken halletmek isteyen sarı lacivertliler, önceliğini ise golcü takviyesine verdi.

DANİMARKALI İSİM RADARDA

Sözcü'de yer alan habere göre; Fenerbahçe Youssef En-Nesyri, Edin Dzeko ve Cenk Tosun ile yolların ayırmayı planlıyor. En az 2 yıldız golcü transfer etmesi beklenen sarı lacivertlilerin, Manchester United'ın Danimarkalı golcüsünü kadroya katmak istediği iddia edildi.

KADIKÖY'DE FORMA GİYMİŞTİ

Bu kapsamda harekete geçen kurmaylar, Manchester United forması giyen Rasmus Hojlund için teklif yapmaya hazırlanıyor. Sarı lacivertlilerin Manchester United'a ilk teklifinin satın alma opsiyonlu kiralama olacağı kaydedildi.

Hojlund, Ekim 2024'te Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde Manchester United ile 1-1 berabere kaldığı maçta 35 dakika süre bulmuştu.

PİYASA DEĞERİ 45 MİLYON EURO

Hojlund bu sezon Manchester United formasıyla toplam 49 maça çıktı. 22 yaşındaki futbolcu, bu maçlarda 10 gol ve 4 asistlik skor katkısı verdi.

Hojlund, kariyerinin en yüksek piyasa değerine 65 milyon euro ile 2023'te ulaşmıştı. Yıldız futbolcunun şu anda piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösteriliyor.