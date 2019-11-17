Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Belçika'nın yıldız oyuncusu Dedryck Boyata, dün oynanan Rusya karşılaşmasına takım arkadaşı Michy Batshuayi'nin formasıyla başladı. Durumu sonradan fark eden Boyata, 10 dakika sonra formayı değiştirerek oyuna devam etti.



Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi garantileyen iki takımın karşı karşıya geldiği maçı, Belçika takımı 4-1 kazandı. Ancak Boyata'nın yanlış forma olayı, yıllarca futbol tarihinde yer alan ilginç olaylar arasında gösterileceğe benziyor.