Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ersun Yanal'ın sezon başında kadro dışı bıraktığı Mehmet Ekici'nin yanı sıra Alper Potuk ve Miha Zajc'la vedalaşılacak. Bu üç ismin yanına sürpriz olarak Tolgay Arslan da eklendi.



Geçen sezon devre arasında Beşiktaş'tan transfer edilen gurbetçi oyuncunun biletinin kesildiği öğrenildi. 3.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilmesine rağmen gösterdiği performansla vasatı aşamayan Tolgay için, Ersun Yanal'ın gönderilebilir raporu verdiği ortaya çıktı. Yanal'ın Tolgay'ı silmesindeki en büyük etkenin ise aynı bölgede oynayan Emre Belözoğlu, Ozan Tufan ve Tolga Ciğerci'nin gösterdiği performans.