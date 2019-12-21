Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, derbide Fenerbahçe’yi mağlup edeceklerinden emin... Siyah-beyazlıların tecrübeli çalıştırıcısı hafta boyunca ekibiyle birlikte Fenerbahçe’yi A’dan Z’ye analiz etti. Rakiplerinin bu zamana kadar denediği bütün hücum varyasyonları ile savunmadaki zaaflarını inceleyen Avcı’nın görüşüne göre galibiyete yakın olan taraf Beşiktaş. Kadıköy’den galibiyetle ayrılacaklarına inanan Abdullah Avcı, “Anormal bir şey olmazsa derbiden zaferle ayrılacağımızı düşünüyorum. Cüneyt Çakır çok tecrübeli bir hakem. Adil bir maç yöneteceğine inanıyorum” dedi.

Üç maçtır kaybetmiyor

Avcı, ligin en güçlü şampiyonluk adayının Beşiktaş olduğunu da sözlerine ekledi. Öte yandan Avcı’nın Kadıköy karnesi genel olarak kötü olsa da son maçlarda sahadan mağlup ayrılmaması dikkat çekiyor. Kariyeri boyunca Başakşehir’in başında on bir defa F.Bahçe deplasmanına çıkan Avcı, bunların ilk sekizinden 1 puan çıkarabilmişti. 2016-17 sezonunda kupada 2-2’lik skorla Kadıköy şanssızlığını kıran tecrübeli çalıştırıcı, bir sonraki sezon 3-2 kazanmayı başarırken geçen sezon da Kadıköy’den beraberlik çıkarmıştı.

Dev maça bileniyorlar

Beşiktaş, yarın Fenerbahçe ile Kadıköy’de oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Abdullah Avcı nezaretindeki idmanda oyuncular ısınma hareketlerinin ardından taktik çalışma gerçekleştirdi.

RUIZ VE N’KOUDOU OYNAYABİLİR

Sakatlardan müjde!

Beşiktaş derbi hazırlıklarını sürdürürken N’Koudou ile Ruiz’den iyi haber geldi. Kulüp doktorlarının verdiği rapora göre sakatlıklarını yeni atlatan iki oyuncu da forma giyecek seviyede. Abdullah Avcı’nın ise kondisyonlarının yetersiz olması sebebiyle oyuncularını kenarda bekletebileceği öğrenildi.