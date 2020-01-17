Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sarı Kanarya, normal sezonda 12. yenilgisini aldı. Barça maça 11-0’lık seriyle başladı. Hücumda durgun olan Obradovic’in takımı ikinci çeyreğe 24-12 mağlup girdi. Bu periyotta Nunnally‘nin direncinin de katkısıyla baskılı savunmasını Kostas Sloukas önderliğindeki etkili hücumlarla taçlandıran Fener, Barça’nın agresif oyununu kırdı ve devre arasına farkı çok büyük ölçüde eritmiş biçimde girdi: 39-42.

Vesely kenara gelince

Fener, 3. çeyrekte farkı tek sayılarda tutsa da sık sık ribaunt altı zaafı yaşadı. Yine de Nunnally‘nin iki üçlüğü temsilcimizi oyunda tuttu. İspanyol ekibi final çeyreğine de 61-56 galip geçti. Bu bölüme sert savunmayla giren sarı-lacivertliler 62-61 öne de geçti. Fakat kolay sayıları kaçırmaya başlayan Obradovic’in ekibinde Vesely 5 faulle kenara geldi. Delaney’in 3 sayılık basketiyle fark yeniden açılırken (71-64) kalan bölümde temsilcimize şans tanımayan Barcelona maçtan galip ayrılmayı bildi.

OBRA: VİDEO HAZIRLAYACAĞIZ

F.Bahçe Başantrenörü Obradovic, “Maçı kaybetmemiz ile ilgili bizim hatalarımız dışında başka sebepler de var. Video hazırlayıp Avrupa Ligi yönetimiyle görüşeceğiz” diyerek hakemlere öfke saçtı.