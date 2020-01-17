Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray’a imza attıktan sonra iki büyük sakatlık yaşayan Emre Akbaba’nın dönüşü muhteşem oldu. Yirmi yedi yaşındaki orta saha oyuncusu sarı-kırmızılılara geldikten sonra toplam 321 günü tedavide geçirdi. Son yaşadığı sakatlığı 11 Mayıs 2019’da geçiren Emre, sahalara sakatlandığı Rize’de kaptan olarak döndü. Attığı golle de Aslan’ın en iyilerinden biri olmayı başardı. Geçen gün oynanan Ç. Rizespor mücadelesinden sonra duygusal anlar yaşandı. Sahalara bir daha dönemeyeceği haberlerinin konuşulduğu bir ortamda iyi bir performans ortaya koyan tecrübeli oyuncu “Yeniden sahalarda olduğum için çok mutluyum” dedi.

Terim ve İnce’ye teşekkür

Sakatlandığında hastaneye ilk koşan isim olan Fatih Terim Ç. Rizespor maçında Emre’ye forma vermenin yanı sıra kaptanlık bandını da koluna takmıştı. Emre ise maçtan sonra başta hocası, sonra kulüp doktoru Yener İnce’ye sarılarak teşekkürlerini iletti. “Bana güvendiniz, hep yanımda oldunuz” diyen Emre “Hoca’m, bugün sahadaysam sizin payınız çok büyük. Zor zamanlarımda hep desteğinizi hissettim. Bugünde beni kaptan olarak sahaya çıkarıp beni onore ettiniz. Bundan sonra her daim emre amadeyim. Yüzünü kara çıkarmayacağım” diyerek duygularını paylaştı.

Mensah yoklaması

Bek ve kanat operasyonunu tamamlayan G.Saray’da gündem, orta saha transferi. Liste başında olan Wanyama’yı Tottenham’ın kiralık vermek istememesinden sonra gözler Kayserispor’da kadro dışı bırakılan Bernard Mensah’a döndü. Sarı-kırmızılılar Ganalı oyuncu için Kayserispor’a satın alma opsiyonlu kiralık teklifinde bulunacak. G.Saray’da oynamayı çok isteyen 25 yayındaki oyuncu iki kulübün anlaşmasını bekliyor.

TERİM İKİSİNİ DE İSTİYOR

Saracchi ve Jesse’ye lisans

∂ Yabancı kontenjanındaki doluluk sebebiyle henüz lisans çıkarılamayan Saracchi ve Jesse Sekidika için yönetim harekete geçti. Fatih Terim’in her iki ismi de kadroda görmek istediğini iletmesinden sonra sarı-kırmızılılar sakatlığı bulunan Luyindama’nın yanı sıra Mariano’yu askıya alıp kontenjanda yer açacak.

AVRUPA’NIN EN İYİSİ

Cimbom devleri geçti

∂ Dünyaca ünlü denetim ve mali değerlendirme firması KPMG, Avrupa’daki şampiyon kulüplerin yıllık mali tablolarını ölçtüğü raporu yayımladı. Buna göre G.Saray gelir artışında % 19’la ve net kar-zarar dengesinde önceki sezona göre 54 milyon avroluk fazlalıkla Ajax, Barcelona, Bayern Münih, Juventus, Manchester City, PSG ve Benfica gibi kulüpleri geri bıraktı.

Üçüncü şampiyonluğu istiyorum!

Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Younès Belhanda, sosyal medya hesabından takımdan ayrılmaya niyetinin olmadığını söyledi. Fransız gazeteci Manu Lonjon, Galatasaraylı bir taraftarın mesajına “Belhanda ocak ayında ayrılmayacak. Seninle bahse girerim ama bana ödeme yapmak zorunda kalırsın” cevabını verdi. Bu tartışmaya katılan Belhanda da “Ben de bahse girerim ki takımda kalacağım. Sezonun ilk yarısı zordu ama üçüncü yılda kazanılacak üçüncü şampiyonluk var” ifadelerini kullandı.