Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş, harcama limiti sebebiyle ligin ikinci yarısına transfer yapmadan başlamaya hazırlanırken, teknik direktör Abdullah Avcı mevcut kadronun şampiyonluğa ulaşabileceğine inanıyor. Tecrübeli çalıştırıcının tek sıkıntısı ise ciddi sakatlık yaşanma ihtimali. Başkan Ahmet Nur Çebi ile görüşen siyah-beyazlıların teknik patronu, “Transfer olsa da olur, olmasa da... Biz her türlü duruma göre hazırlıklarımızı yapıyoruz. Ligde sonuna kadar yarışı kovalayabilecek kalitede oyuncularımız var” dedi. Sakatlıklardan endişe eden Avcı “İlk yarının sonlarında sakatlar da iyileşmeye başlayınca çok daha istikrarlı sonuçlar almamız da bunun bir göstergesi” dedi.

Çebi’den destek

Son günlerde finansa anlamda sıkıntılar yaşayan Başkan Ahmet Nur Çebi de hocanın bu sözleri üzerine biraz olsun rahatladı ve camia olarak takımın arkasında olduklarını söyledi. Öte yandan transfer yapabilmenin yollarından birinin oyuncu satışı olmasından dolayı kadrodaki isimler hakkında da görüşüldü. Sadece Domagoj Vida’nın satışına sıcak bakmayan Abdullah Avcı, buna rağmen kulübün menfaatlerinin daha önemli olduğunu söyledi. Vida’dan en az 5 milyon avroluk gelir bekleyen yönetim, oyuncunun 1,5 milyon avro olan altı yıllık ücretini de hesaba katıldığında önemli derecede transfer kaynağına sahip olacak.

Ljajic sevinci

Pazar günü lider Sivasspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antalya kampında sakatlanan Âdem Ljajic dünkü idmanda takımla çalıştı. Antrenmana tedavi ve rehabilitasyon süreçleri devam eden Dorukhan Toköz ile Jeremain Lens katılmadı.

RAKAMLAR KÖTÜ

Kartal eksilerde

Kupada Erzurumspor’a 3-2 kaybeden Beşiktaş, Abdullah Avcı yönetiminde bu sezon 12’nci mağlubiyetini aldı. Rakiplerine 11 defa üstünlük sağlayan Beşiktaş, böylece kazandığından daha çok kaybetmiş oldu. Rakip fileleri 38 defa sarsan siyah-beyazlılar, kalesinde 42 gol gördü.