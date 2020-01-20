Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, Rize’den sonra Gaziantep’ten de galibiyetle dönerek bu sezon ilk defa üst üste deplasman galibiyeti alırken, Vedat Muriç’in son dakikada ikinci sarıdan gördüğü kırmızı kart günün konusu oldu. Muriç’in dördüncü sarıdan cezalı duruma düştüğü bir maçta kartın rengini bilerek kırmızıya çevirdiği iddiaları bir hayli tartışıldı. Zira bu kırmızı kart, hafta içinde Kayserispor ile oynanacak kupa maçında yer almayacak olan Muriç’in, ligdeki Başakşehir karılaşmasında oynayabileceği anlamına geliyor. Olayın kahramanı Muriç, kulübün sitesine açıklama yaptı.



> Hedef şampiyonluk

Tek düşüncelerinin şampiyonluk olduğunu söyleyen Kosovalı oyuncu “Sadece saha içine konsantreyiz. Gördüğüm kartla ilgili çıkarılan dedikoduların farkındayım. Rakip hızlı başlamasın diye refleks olarak yaptığım bir hareketi planlanmış gibi yorumlayanlar olmuş. Planlama yapsam gol atınca formamı falan çıkarırdım. Bu kişiler içinde takımımıza karşı algı oluşturmak için uğraşan insanlar olduğunu ben de biliyorum, bütün camia da. Biz 29’uncu şampiyonluğa konsantreyiz ve bunu da başaracağız” dedi.



Onu almak hayal

Vedat Muriç ile ilgilendiği iddia edilen Premier Lig ekibi Burnley’nin menajeri Sean Dyche, “Muriç iyi bir golcü. 18 milyon sterlinden bahsediliyor. Söz konusu rakamlar hayallerin ötesinde. Onu almamız imkânsız” dedi.



Rodriguez beklemede

Fenerbahçe, Milan’ın sol beki Ricardo Rodriguez’le her konuda anlaşmaya varmasına rağmen limit problemini çözemediği için bu transferi bekletiyor. Transfer haberleriyle adını duyuran İtalyan gazeteci Di Marzio, “Rodriguez Fenerbahçe’nin sunduğu teklifi cazip buldu. Bu yüzden bir süre daha problemin çözümü için bekleme kararı aldı” dedi.