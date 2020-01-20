Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Basketbolun yıldızlarının sahne aldığı ING All-Star 2020 organizasyonunda Anadolu Efes’ten Shane Larkin’in kaptanlığını yaptığı Kırmızı Takım, Fenerbahçe Beko’dan Nando de Colo’nun kaptan olduğu Beyaz Takım’ı 144-126 yendi. All-Star maçı oldukça renkli görüntülere sahne oldu. Karşılaşmaya Kırmızı Takım; Shane Larkin; Aaron Harrison, Shaq McKissic, Zach Auguste ve Sertaş Şanlı, Beyaz Takım ise Nando de Colo; Jordon Crawford, Melih Mahmutoğlu, Amath M’Baye ve Moustapha Fall beşleriyle başladı.



> Larkin’den 2 sayı!

İlk devrede Nando De Colo’nun baskın oyunuyla şov havasında geçen maçta ayakta kalan Beyaz Takım’da Amath M’Baye’nin smaçları salonu coşturdu. Shane Larkin’in Kırmızı Takım adına skor üretemediği bölümde Archie Goodwin’in skorerliğinin yanında Zach Auguste’un mükemmel smaçları dikkat çekti. İkinci yarıda da Shane Larkin’in etkisiz kalması ve Archie Goodwin’in olağanüstü smaçlarla farkı açmasıyla Kırmızı Takım sahadan 144-126 galip ayrıldı. Larkin’in sadece 2 sayı atması gecenin ilginç notlarından biri oldu.



Kritik gün salı

Federasyon Başkanı Hidayet Türkoğlu, Larkin’e yaptıkları Türk vatandaşlığı teklifiyle ilgili, “Benden düşünmek için süre istedi. En geç salıya kadar cevabını verecek” dedi.



33 SAYI ATTI

MVP Goodwin

ll-Star 2020’nin En Değerli Oyuncusu (MVP), Kırmızı Takım’dan Archie Goodwin oldu. Sigortam.net İTÜ Basket’in oyuncusu Goodwin, attığı 33 sayıyla MVP ödülünü elde etti.



YARIŞMAYI KAZANDI

Smaç kralı Onuralp

Emanuel Terry, Nick Johnson ve Onuralp Bitim’in katıldığı smaç yarışmasını Onuralp Bitim kazandı. Terry 178, Johnson ve Bitim ise 189 puan topladı. Ekstra smaçlarda Bitim 1 puanla ‘ribaunt kralı’ oldu.



ÜÇLÜKLERİN EFENDİSİ

Melih rekor kırdı

Buğrahan, Melih, Kyle Wiltjer, Aaron Harrison, Tyler Kalinoski ve Perry Jones’un mücadele ettiği üç sayı yarışmasının galibi Melih Mahmutoğlu oldu. Melih üçüncü defa kazandığı bu turnuvayla tarihe geçti.



EFSANE UNUTULMADI

Granit’e onur

Organizasyonda efsanevi basketbol adamı Yalçın Granit, onurlandırıldı. Tüm zamanların en iyi ismi olarak 87 yaşındaki Yalçın Granit gösterildi. Yalçın Grantin’in ödülünü oğlu Ali Granti aldı.