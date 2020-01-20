Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’in 18. haftasında Göztepe, deplasmanda Antalyaspor’u 3-0 mağlup etti. Hafta içerisinde oynanan Ziraat Türkiye Kupası’nda rakibine 4-3 yenilen Göztepe’nin galibiyet gollerini 16’da Halil Akbunar, 36’da Serdar Gürler ve 45+3’te Soner Aydoğdu kaydetti. Antalyaspor’da kaptan Diego 85’te hakeme itiraz ederken kolunu ittiği için ikinci sarı kartını görerek oyun dışında kaldı. Bu sonuçla Göztepe 26 puana yükseldi ve haftayı 8. sırada tamamladı. Ligdeki galibiyet hasreti 11 maça çıkan Antalyaspor ise 14 puanla 16. sırada kaldı. İki takım hafta içinde kupa rövanşında bir kere daha karşı karşıya gelecek.

Antalyaspor’un 1,5 senelik sözleşme imzalamak için prensipte anlaştığı, Lukas Podolski, karşılaşmayı tribünden izledi.

> Suat Metin - Antalya (İHA)