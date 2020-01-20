Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim’den Denizlispor maçı sonrası önemli açıklamalar. Tecrübeli hoca “Arda meselesinin yönetimle aramda bir kriz gibi gösterilmesinden dolayı son derece rahatsızım. Bahsettiğimiz kişi camianın ve kulübün yatırım yapıp emek verdiği birisi. Buradan ayrılırken de kulübe ciddi bir katkı sağlamış. Arda’yı iyisiyle kötüsüyle sevabıyla günahıyla zor bir süreç geçirdi. Hayatta hepimiz ikinci şansı hak edecek şeyler yaparız. Hata yaparız bize de sahip çıkan ailelerimizdir” dedi.



> Camia istemeli

Terim sonrasında “G.Saray değerleri ile yetişmiş bir Fatih Terim olarak Arda’ya ikinci şansı hak etmek güvenleri tekrar kazanmak ve bunun için ona bir şans kapısı açılmasından yanayım. Burada hatalarının bedelini ödemiş bir Arda var. Hatta ödemeye de devam ediyor. Arda konusu sadece teknik bir karar değil. Galatasaray camiası olarak bu yaklaşımla bakabilen taraftarımızın, camiamızın da talebi olmalı. Herkesin ortak kararı olmalı” diye konuştu.