Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel - Galatasaray ligin ikinci yarısına üç puanla “merhaba” dedi: 2-1. Yeni transferlerden Saracchi ve lisansları tekrar çıkarılan Emre Akbaba ile Linnes, Denizlispor maçına on birde başladı. Herkes yeni isimlerin sarı-kırmızılılara katkısının nasıl olacağını merak ediyordu. Özellikle Saracchi hem hücum hem de defans anlamında dün önemli bir katkı verdi. Zaten doksan dakikanın geneline bakıldığında Galatasaray’ın tehlikeli ataklarının büyük bir çoğunluğu Uruguaylı bekin kanadından geldiği aşikâr. Ama sarı-kırmızılıların en önemli değişimi kuşkusuz hücum anlamındaydı. Özellikle ilk devre Denizli karşısında ne isteğini bilen, organize hâlde atak yapan bir Galatasaray vardı. Ligin ilk yarısının aksine gelişi güzel hücum etmedi Aslan, kanatlara indi, oyunu genişletti, istediği sonucu da elde etti.



> Muslera kalitesi!

Temposu yüksek, pozisyonu bol mücadele Denizli’nin net fırsatı ile başladı. 7’de Rodallega’nın kullandığı serbest vuruşta, top üst direkten döndü. Yavaş yavaş oyuna ağırlığını koyan sarı-kırmızılılar çok istekli gözüktü. 17 ve 22. dakikada Falcao yakaladığı iki net fırsattı gole çeviremedi. 26’da Saracchi soldan çizgiye inip ortaladı, Emre düzgün bir vuruşla gol perdesini açtı: 1-0. 57’de Seri’nin derinlemesine harika pasıyla içeri giren Falcao bu sefer affetmedi: 2-0. Skorun rehavetine kapılan Galatasaray, kalesinde pozisyon vermeye başladı. 64’te kullanılan kornerde herkes uyudu, Muhammet bomboş kaldığı anda topu ağlara yolladı: 2-1. 67’de ise Muslera, Sedat’ın yakın mesafeden vuruşunda mutlak golü önledi ve Galatasaray üç puanı alan taraf oldu.



4 - Galatasaray, Denizlispor’u misafir ettiği son dört Süper Lig maçını da kazandı.



Falcao ile iyi anlaşacağız

Türk Telekom’daki maçta Cimbom’un attığı ilk gol, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasıyla geçerli sayıldı. Emre Akbaba topu ağlara gönderirken yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. Ardından pozisyon VAR’da incelendi ve gol geçerli sayıldı. Emre golü sonrası teknik direktör Fatih Terim’e koşup sarıldı. Akbaba, kupadaki Çaykur Rize maçının ardından ligde de golle tanıştı. Sakatlığının ardından sahalara dönen Emre ligdeki son golünü 27 Ağustos 2018’de Aytemiz Alanyaspor maçında atmıştı. İşte o Emre Akbaba maç sonunda “Oynadıkça kendimi daha iyi hissediyorum. Falcao ile beraber oynadık. Bir kaç kez ben onu bir kaç kez de o beni buldu. Sürekli biriyle beraber oynarsan zaten otomatiğe bağlanırsın” ifadesini kullandı.



Hastaneden stada koştu!

Galatasaray’ın devre arasında yaptığı en önemli transferlerden olan Henry Onyekuru sıtma teşhisiyle bir süredir hastanede tedavi altındaydı. Nijeryalı kanat oyuncusu hastaneden taburcu olur olmaz ilk iş olarak stada koştu. Onyekuru, Denizlispor maçını tribünden izledi.



Alkışlar Saracchi’ye

Sarı-kırmızılı takımın yeni sol beki Marcelo Saracchi, ilk Süper Lig maçına çıktı. Uruguaylı oyuncu mücadeleyi 1 asistle tamamlarken 7 ortasının 4’ünde isabet sağladı. 15 ikili mücadeleden 10’unu kazanan Saracchi çalımlarda da 3’te 3 isabet sağladı. Kiralık oyuncunun 90 dakikalık performansı beğeni topladı.



OYUNCULARI KARIŞTIRDI!

Hakem güldürdü

Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, ilk yarı orta alanda rakibine sert giren Denizlispor’un yeni transferi Ogenyi Onazi’yi uyarmak istedi. Ancak Hugo Rodallega’yı ikaz ederken Kolombiyalı pozisyondaki kişinin kendisi olmadığını söyledi ve takım arkadaşı Onazi’yi gösterdi. Sonra uyarı Onazi’ye geldi ama bu duruma hakem de dâhil herkes güldü.



CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Marcao, Konya’da yok

Sarı-kırmızılılar, Denizlispor karşısında üç puanı aldı ama stoperde önemli bir kayıp verdi. Marcao maçın başında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Sonrasında Marcao, Rodallega ile tartışmaya girse de hakem bu pozisyonda sadece Denizlisporlu oyuncuya sarı verdi. Brezilyalı oyuncu, Konya ile deplasmanda oynanacak lig maçında yok.



MEHMET ÖZDİLEK:

Beceriksizdik

Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, Galatasaray maçını değerlendirip “Maç öncesi analizinde Galatasaray’ın kenarlardan etkili olduğunu biliyorduk. Yediğimiz gol de kanat ortadan geldi. Son vuruşlarda beceriksizdik. Genel oyundan memnunum. Seyir zevki yüksek bir maç oldu. Artık önümüze bakacağız” ifadesini kullandı.