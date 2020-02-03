Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulüp dergisinin şubat sayısında camiaya ve taraftarlara seslendi. Abdullah Avcı’nın gönderilmesinden sonra yardımcı antrenör Şenol Fidan’ın takımın başında çıktığı Göztepe maçındaki kural hatasına dikkat çeken Çebi, maçın tekrarı için ısrarcı olduklarını belirtti. Hakemlerin sezonun ilk yarısı boyunca aleyhlerine hata yaptıklarını ifade eden siyah-beyazlıların patronu, “Hataların takımımız üzerindeki olumsuz etkisi yadsınamaz. Hataların azaltılması amacıyla uygulamaya sokulan VAR sistemi, danışıklı dövüş ve görmedim-duymadım-bilmiyorum üçlemesine son verememiştir. Üst üste oynadığımız kritik maçlarda çıplak gözle fark edilebilen hataların VAR’a dahi gidilmeyerek es geçilmesi, yaşananlarda art niyet aramamıza sebebiyet vermiştir” sözlerini kullandı.



> Kurallardan bihaber

Göztepe maçında yaşananların sezon boyunca maruz kalınan hakem hatalarına çok farklı bir boyut kazandırdığını belirten Ahmet Nur Çebi, “Yönettiği oyunun kurallarından bihaber olan hakemlerin verdiği kararların, açıkça görüldüğü üzere kural hatasına yol açtığı tüm kamuoyunun takdirindedir. Taraftarlarımızın gerekli itirazları yaptığımızdan şüphesi olmasın. İlgili kurulların ve bu kurullarda yer alan kişilerin verecekleri her kararın takipçisi olduğumuzun bilinmesini istiyoruz” açıklamasında bulundu. Öte yandan takımın başına getirilen Sergen Yalçın’a başarılar dileyen Çebi, “Hocamızın teknik direktör olarak kulübüne dönme vaktinin artık geldiği kanaatine vardık. Bundan sonraki süreçte, takımının atacağı goller ile şampiyonlukları getireceğine inancımız tamdır” dedi.



Boateng mesaide

Siyah-beyazlıların İtalya’nın Fiorentina takımından kiralık olarak kadrosuna kattığı Kevin Prince Boateng, dün sabah yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Gözlerin üzerinde olduğu Ganalı yıldızın idmandaki istekli yapısı dikkat çekerken, fizik olarak da oldukça hazır bir görüntü verdi. Antrenman öncesinde takım arkadaşlarıyla sohbet eden Boateng, daha sonra basın mensuplarına kartal pozu verdi.



Deli gibi severim!

Boateng dün çıktığı ilk idmandan sonra sosyal medyadan paylaşımlarda bulundu. “Ofiste ilk gün” yazan Ganalı oyuncu, bir başka paylaşımında ise “Deli gibi severim” ifadelerini kullandı. Boateng’in İbrahim Tatlıses şarkıları dinlediği, paylaştığı videolardan biliniyordu.



ARA VERMEDİLER

Çaykur Rizespor’u deplasmanda 2-1 yenen Beşiktaş, hazırlıklarına ara vermeden devam etti. Sakatlığı geçmeyen Jeremain Lens, antrenmana katılmadı. Dorukhan Toköz ise takımdan ayrı koşu yaptı.

Stefano geri döndü

Beşiktaş’ın yeni hocası Sergen Yalçın, takımın eski kondisyonerlerinden Stefano Marrone’yi teknik ekibe dahil etti. İtalyan çalıştırıcı, takımın Mustafa Denizli ile 2008-09 sezonunda yaşadığı şampiyonlukta önemli rol oynamıştı.



