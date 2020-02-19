Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ - Son üç haftada yaşadığı puan kayıplarıyla zirve yarışında ağır yara alan Fenerbahçe’nin özellikle Ankaragücü deplasmanındaki futbolu eleştiri konusu olurken, Başkan Ali Koç’tan sarı-lacivertli oyunculara destek geldi. Semih Özsoy ve Selahattin Baki’yle birlikte Samandıra’da idmanı takip eden Ali Koç, teknik heyete ve futbolculara moral aşıladı. Başkent’teki performansı sitemkâr bir dille eleştiren Koç “Bu camia şampiyonluk yaşamayı fazlasıyla hak ediyor. Bu da ancak sizin sahada gerekeni yapmanızla mümkün olabilir” derken, “Biz yönetim olarak saha dışında mücadele ediyoruz. Sizden beklentimiz de terinizin son damlasına kadar savaşmanız” ifadelerini kullandı.



> Şampiyonluk mümkün

Seri puan kayıplarına rağmen şampiyonluk şanslarının devam ettiğinin altını çizen Ali Koç, “Hiçbir şey bitmiş değil vurgusu yaptı. Başkan, Ankara’daki en büyük sorunu “Yenilgiyi kabullenmek” şeklinde nitelerken, “Galatasaray karşısında agresif, isyankâr bir mücadele görmek istiyorum. Camiaya yakışır bir oyunla geleneği devam ettirin. Ben sizlere inanıyorum” dedi. Derbinin çıkış fırsatı olduğunu dile getiren Başkan Ali Koç “Yeni bir seri bizi bekliyor. Camia bu kadar kenetlenmişken, siz de üzerinize düşeni yapın. Şampiyonluk hâlâ mümkün” sözleriyle takıma moral aşıladı. Başkanın, güven dolu sözleriyle motivasyonu artan oyuncular zafer için söz verdi.



Hodri meydan

Başkan Ali Koç bugün 16.00’da bir basın toplantısı düzenleyecek. Koç’un “Sporu siyasete karıştırıyor” diyen TFF Başkanı Nihat Özdemir’e sert bir cevap vermesi ayrıca TFF, MHK ve medyaya karşı açıklamalarda bulunması bekleniyor.



Kadro şekillendi

Derbiye hazırlanan Fenerbahçe’de Hasan Ali’nin idman performansı teknik heyetin yüzünü güldürdü. Galatasaray karşısında Rodrigues, Gustavo ve Emre’den mahrum olan Ersun Yanal, sol beki Hasan Ali’ye teslim edip sağ açıkta Dirar’ı kullanacak. Deniz ise soldaki boşluğu dolduracak. Ön liberoda Ozan’ın yanında maç ritmi olan Tolga’yı kullanacak Ersun Yanal, stoperde ise bütün eleştirilere rağmen Jailson’dan vazgeçmeyecek.



Ozan’a talip var

Adı uzun süredir Premier Lig takımlarıyla anılan Ozan Tufan için Everton’ın teklif hazırlığında olduğu belirtildi. Liverpool Echo’nun haberine göre İngiliz ekibi, 20 milyon avro serbest kalma bedeli olan Ozan için mayıs sonunda kapıyı çalacak.



Rennes’le flörtte

Damien Comolli, Rennes’le Ligue 1’e dönebilir. Olivier LEtang’ın görevi bırakmasıyla başkan ve sportif direktör arayışına giren Rennes, Arsene Wenger’den menfi cevap alınca aralarında Comolli’nin de olduğu alternatiflere yöneldi.



Fenerbahçe’ye borcumu derbide ödeyeceğim

Galatasaray’dan buruk bir şekilde ayrılan Tolga Ciğerci, sakatlığına rağmen kendisine sahip çıkan Fenerbahçe’ye borcunu derbide gol atarak ödemek istiyor. Şampiyonluk şanslarının hâlâ devam ettiğini söyleyen tecrübeli oyuncu “Kötü günümde yanıma olan camiaya teşekkür etmek için en güzel fırsat. Galatasaray’ı yenip yeniden iddialı duruma geleceğiz” diye konuştu.