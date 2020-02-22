Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kulüp Başkanı Ekrem Karakoç, şampiyonluk için güçlü bir kadro oluşturduklarına dikkat çekerek hedeflerinin BAL Ligine yükselmek olduğunu söyledi. Karakoç, "Zaten güçlü olan kadromuzu bu takviyelerle daha da güçlendirdik. Diyarbakırspor'un büyüklüğünü bilen, havasını teneffüs etmiş isimleri tercih ettik. Bu kadro ile BAL Ligine yükseleceğiz. Diyarbakırspor'u seven herkesi yeniden diriliş sezonu olarak ifade ettiğimiz bu sezonda desteğe davet ediyoruz" dedi.