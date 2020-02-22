Kulüp Başkanı Ekrem Karakoç, şampiyonluk için güçlü bir kadro oluşturduklarına dikkat çekerek hedeflerinin BAL Ligine yükselmek olduğunu söyledi. Karakoç, "Zaten güçlü olan kadromuzu bu takviyelerle daha da güçlendirdik. Diyarbakırspor'un büyüklüğünü bilen, havasını teneffüs etmiş isimleri tercih ettik. Bu kadro ile BAL Ligine yükseleceğiz. Diyarbakırspor'u seven herkesi yeniden diriliş sezonu olarak ifade ettiğimiz bu sezonda desteğe davet ediyoruz" dedi.
Diyarbakırspor'dan 3 transfer daha
22.02.2020 - 13:07 | Son Güncelleme: 22.02.2020 - 13:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Diyarbakır Süper Amatör Futbol Ligi lideri Diyarbakırspor, amatör futbol ikinci transfer döneminin son gününde kadrosuna 3 önemli takviye gerçekleştirdi. Daha önce profesyonel liglerde Diyarbakırspor formasını giymiş olan Ali Yıldırım ve Bilal Dikici ile çeşitli takımlarda oynamış olan Serkan Dağ ile anlaştı.
Etiketler : Diyarbakırspor',
683191 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/683191.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Sivasspor
23
13
6
4
16
45
2
Trabzonspor
21
13
5
3
26
44
3
Başakşehir
22
12
7
3
19
43
4
Galatasaray
22
12
6
4
19
42
5
Alanyaspor
23
11
6
6
19
39
6
Fenerbahçe
22
11
5
6
15
38
7
Beşiktaş
22
11
3
8
6
36
8
Göztepe
21
9
6
6
5
33
9
Gaziantep FK
22
8
6
8
-2
30
10
Malatyaspor
21
6
6
9
4
24
11
Gençlerbirliği
22
6
6
10
-8
24
12
Denizlispor
22
6
6
10
-9
24
13
Çaykur Rizespor
21
7
3
11
-11
24
14
Antalyaspor
22
5
7
10
-16
22
15
Konyaspor
22
4
8
10
-13
20
16
Ankaragücü
22
4
8
10
-18
20
17
Kasımpaşa
22
4
4
14
-20
16
18
Kayserispor
22
3
6
13
-32
15
Süper Lig Fikstür
23.Hafta Maçları
21.02.2020 20:00
Sivasspor 1 - 0 Alanyaspor
22.02.2020 14:00
Hes Kablo Kayserispor - Konyaspor
22.02.2020 17:00
Göztepe - Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
22.02.2020 20:00
Beşiktaş - Trabzonspor
23.02.2020 13:30
Yeni Malatyaspor - Fraport-tav Antalyaspor
23.02.2020 16:00
Gençlerbirliği - Ankaragücü
23.02.2020 19:00
Fenerbahçe - Galatasaray
24.02.2020 20:00
Rizespor - Başakşehir
24.02.2020 20:00
Kasimpaşa - Denizlispor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Hatayspor
23
13
6
4
13
45
2
Erzurum BB
22
11
6
5
8
39
3
Bursaspor
22
13
3
6
7
39
4
Adana Demirspor
22
9
7
6
15
34
5
Keçiörengücü
22
8
8
6
3
32
6
Akhisar Bld.Spor
22
8
8
6
2
32
7
Menemen Belediyespor
23
9
5
9
-3
32
8
Altay
22
8
7
7
2
31
9
Fatih Karagümrük
22
8
7
7
0
31
10
Ümraniye
22
8
5
9
-2
29
11
Giresunspor
21
7
7
7
-3
28
12
Balıkesirspor
22
7
7
8
-4
28
13
İstanbulspor
21
6
8
7
5
26
14
Altınordu
22
5
9
8
-6
24
15
Osmanlıspor
23
6
6
11
-8
21
16
Adanaspor
22
3
9
10
-11
18
17
Eskişehirspor
23
7
4
12
-6
16
18
Boluspor
22
2
10
10
-12
16
PTT 1. Lig Fikstür
23.Hafta Maçları
21.02.2020 19:00
Osmanlispor 2 - 0 Menemenspor
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Eskişehirspor 0 - 1 Hatayspor
22.02.2020 14:00
Erzurumspor - Bursaspor
22.02.2020 14:00
ümraniyespor - Keçiörengücü
22.02.2020 16:30
Akhisarspor - Karagümrük
22.02.2020 19:00
Adana Demirspor - Altinordu
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Giresunspor - Ekol Hastanesi Balikesirspor
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Altay - Adanaspor
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