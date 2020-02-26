Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

A Millî Basketbol Takımı’mızın tadı yok! Hem de öyle böyle değil. Gerçi bu yeni değil. 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası’ndan itibaren millîler 25 resmî maça çıkarken 12’sini kazandı, 13’ünü ise kaybetti. 2021 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2021) Elemeleri D Grubu’ndaki performansımız ise çok şaşırtıcıydı. Takvimin Euroleague ve lig maçlarıyla çakışması sebebiyle kadroda ciddi eksikleri bulunan 12 Dev Adam, Ankara’da FIBA sıralamasında 44. olan Hollanda’ya 72-65 yenilmişti. “Bir maçlık olabilir” dedik ama bu defa daha şaşırtıcı bir durumla karşılaştık.



> Üzüntü verici sonuçlar

Millîler, bu maçın telafisi için gittiği İsveç’te de kayboldu. Ay yıldızlılar, FIBA sıralamasında 56. sırada olan rakibine, 87-80 mağlup oldu ve grupta son sırada kaldı. Dört takımlı grupta ilk üçe girenin çıktığı düşünülürse bitip giden bir şey yok ama basketbolda Türkiye’nin yanında esamesi okunmayacak ülkelere mağlup olmak üzüntü verici. Millîler 26 Kasım 2020’de grupta ikide iki yapan ve lider durumda olan Hırvatistan ile deplasmanda karşılaşacak. 29 Kasım’da ise Hollanda ile deplasmanda oynayacağız. Kalan iki maç ise 2021 Şubat’ında.