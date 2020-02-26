Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ - F.Bahçe Başkanı Ali Koç derbi sonrası ilk defa konuştu. Kongre üyelerine rozet takdim töreninde konuşan Koç, "Evet şampiyonluk sürecinde büyük bir darbe yedik. Ve seri bitti. Bazı insanlar o seriyi devam ettirme baskısından dolayı iyi oldu, belki hayırlı oldu dediler tabii ama hepimiz üzgünüz aslında, oyunun birinci perdesi tamamlandı diyebiliriz. Fenerbahçe bir şekilde şampiyonluk yarışında geriye gitti. Bizler hata da yapmış olabiliriz ama bizim yarıştığımız sadece ligdeki takımlar değil. Bambaşka bir mücadelenin içindeyiz" derken, "Bunlardan bir tanesi zamanında benim başkan olmamam için mücadele edenler, başarılı olmamam için de belki emek sarf ediyorlar. Belki diyelim" sözlerini kullandı.



> 'Satmayın' demedim

Dünya basınına konu olan tribünden atlama konusuna değinen Başkan, "Maçtan sonra bir olay yaşandı. Bir taraftarımızın ağır laflarını ben bizzat suratıma söylemesi için yanına gittim. Engellediler. Arbede yaşanacak bir durum yoktu" vurgusu yaparken, "Ben neysem oyumdur, işleri yüz yüze yapmayı daha çok severim. Ama hataydı. Tabii bu müthiş bir malzeme verdi. Orada beni içeri alırlarken, 'Beni itip kakmayın' dedim. Ama dikkat edin 'Beni itip' kısmı yok orada. Kalanı da 'Satmayın' diye... Ben öyle bir imada bulunmam. Bir yere gittiğimiz yok. Bu olaylar bizi sadece kamçılar!" şeklinde konuştu.



10 İSİM PFDK'DA

Derbi sevkleri belli oldu. F.Bahçe'den Ersun Yanal, Volkan Kazak, Deniz Türüç, Sadık Çiftpınar, Rodrigues, Ozan Tufan, G.Saray'dan da Hande Sümertaş, Fahri Yılmaz, Necati Ateş ve Musa Mert Çetin PFDK’ya sevk edildi. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de kurulun yolunu tuttu.



Hodri meydan

Koç, "Genel kurulmuş, ben vazgeçiyormuşum. Böyle bir şey söz konusu bile değil. Ha birileri çıkıp illa ki 'Hodri meydan, Genel Kurul'a gidelim' diyorsa bakalım gelsinler, başvursunlar! Önlerini kapamayız" derken, "Beni en çok üzen konulardan bir tanesi Fenerbahçe'yi, Fenerbahçeliler üzerinden vurmaya çalışmak. Bilmeyerek istemeyerek alet olmaları. Bazı futbolcular, yakın zamanda yöneticilik yapmış insanların bizi hedef almaları. En acı tarafı bu. İş çevirenler, kurgulayanlar, sizlere yazıklar olsun diyorum!" açıklaması yaptı.



Beni itip kakmayın' olayından sonra inanılmaz bir mail, faks yağmuru oldu. Sosyal medyadan, direkt bana, halkla ilişkiler departmanına... İnanılmaz bir destek geldi. Tüylerim diken diken oldu...

Seri bitecekti, bize rast geldi. Olabilir. İçiniz rahat olsun. Bundan sonra ne olur bilmiyoruz ama önemli olan finansal sıkıntıların içinden çıkabilmemiz. Sportif başarı yakalayabilmemiz...

Rakibimize (G.Saray'a) karşı alışık olduğumuz üstün, ezerek oynamaktan uzaktık ama iyi de başlamıştık. Bir iki riski atlattıktan sonra penaltı geldi. Penaltı golünde bile, penaltıyı yapanın kart görmemesi garip...

Bir kanal 'Mesele futbol değil, mesele başka' diye bir haber yaptı. Aslında mesele futbol değil, mesele başka! Dayanacağız. Zaten böyle bir destek böyle bir camia olduktan sonra insan dayanacak gücü buluyor...