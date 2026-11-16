7 hakemden İbrahim Hacıosmanoğlu hakkında suç duyurusu

Yedi eski hakem, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu hakkında iftira, hakaret, görevi kötüye kullanma ve yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

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Eski hakemler Bahattin Şimşek, Süleyman Abay, Kutluhan Bilgiç, Mustafa Sönmez, Emre Altun, Taner Gizlenci ve Cevdet Kömürcüoğlu, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu hakkında iftira, hakaret, görevi kötüye kullanma ve yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs suçlarından şikâyetçi oldu.

ŞİKÂYETİN GEREKÇELERİ

Burak Doğan'ın haberine göre; şikayetçi hakemler, dilekçelerini İbrahim Hacıosmanoğlu'nun 2 Kasım'da A Spor'daki canlı yayın açıklamalarına ve eski MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'ya gönderdiği iddia edilen mesajlara dayandırdı.

Eski hakemlerin, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu hakkında yaptığı suç duyurusunun gerekçeleri ortaya çıktı. Şikâyet dilekçesinde, Hacıosmanoğlu'nun geçmişte taraf olduğu bir soruşturmada verilen takipsizlik kararına rağmen eski hakemleri terör örgütleriyle ilişkilendirdiği öne sürüldü.

Dilekçede, Hacıosmanoğlu'nun 2 Kasım 2026'da A Spor'da katıldığı canlı yayında eski hakemler hakkında yaptığı açıklamalar ile 26 Temmuz 2024'te Merkez Hakem Kurulu eski Başkanı Ferhat Gündoğdu'ya gönderdiği iddia edilen WhatsApp mesajları delil olarak gösterildi. Söz konusu mesajlarda hakemlerin isimlerinin listelenerek terör örgütleriyle iltisaklı oldukları gerekçesiyle görevden alınmalarının istendiği ileri sürüldü.

Şikâyetçiler, Hacıosmanoğlu'nun canlı yayında söz konusu talimatı kendisinin verdiğini kabul ettiğini savunarak, eylemlerin iftira suçunu oluşturduğunu iddia etti. Dilekçede ayrıca Yargıtay kararlarına atıfta bulunularak, bir kişiye idari yaptırım uygulanmasını sağlamak amacıyla hukuka aykırı fiil isnat edilmesinin de iftira suçu kapsamında değerlendirilebileceği belirtildi.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: HABER MERKEZİ

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