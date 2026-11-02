İbrahim Hacıosmanoğlu o hakemi işaret etti: "Galatasaray-Trabzonspor maçı araştırılsın"

Bahis soruşturmasına ilişkin dikkat çeken açıklamalar yapan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 21 Şubat 2016 tarihinde oynanan Galatasaray-Trabzonspor maçının araştırılması gerektiğini söyledi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Süper Lig'de Galatasaray'ın Trabzonspor'u 2-1 yendiği maçta bordo mavili ekibe 4 kırmızı kart çıkaran eski hakem Deniz Ateş Bitnel hakkında konuşan Hacıosmanoğlu, karşılaşmada yaşanan olaylara dikkat çekti.

"DENİZ ATEŞ BİTNEL'İN O MAÇI ARAŞTIRILSIN"

Müsabakadaki hakem kararlarına dikkat çeken Hacıosmanoğlu, maçın bahis hareketlerinin incelenmesi gerektiğini belirterek "Deniz Ateş Bitnel... Galatasaray-Trabzonspor maçında 4 kırmızı kart var, Salih Dursun da kırmızı kartı alıp hakeme göstermişti. Mustafa Yumlu yumruk attı maç sonu, kırmızı göstermedi. Maçın 8-10 dakika uzaması lazım, hakem yarım dakika uzatıyor. Neden? Bir kırmızı kart daha gösterse maç iptal olacak. O maça 2 kırmızı kart üzerine ne kadar bahis oynandı? Araştırılsın bu. Çağrıda bulunuyorum, araştırılsın. Hakemliği bıraktı, tanık olarak ifade veriyorsa; o maçın legal ve illegal bahisleri araştırılsın. Hakeme yumruk atan futbolcuya kırmızı kart göstermez misin? Tekme yiyecekti, uzatmıyor. 5. kırmızı kart çıksa maç iptal oluyor ve bahis patlıyor." ifadelerini kullandı.

Salih Dursun'un hakem Deniz Ateş Bitnel'e kırmızı kart gösterdiği an

SORUŞTURMADA TAKİPSİZLİK KARARI ÇIKMIŞTI

21 Şubat 2016'da Galatasaray'ın Trabzonspor'u 2-1 mağlup ettiği maçta bordo mavili ekipte Özer Hurmacı, Aykut Demir, Luis Cavanda ve Salih Dursun kırmızı kart görmüştü. Karşılaşmanın 86. dakikasında Trabzonsporlu Salih Dursun'un, hakem Deniz Ateş Bitnel'in yere düşürdüğü kırmızı kartı alarak hakeme göstermesi, Türk futbolunda hafızalara kazınan anlardan biri olmuştu. 4 kırmızı kartın çıktığı Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi Bitnel hakkında ''şike'' ve ''bahis'' iddialarına ilişkin soruşturmada, takipsizlik kararı verilmişti.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala