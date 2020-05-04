Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Koronavirüs salgını sonrası gelirleri neredeyse tamamen duran futbol kulüpleri, maddi krizin eşiğinde. Avrupa'daki futbol devlerinin izlediği ‘oyuncu maaşlarında indirim’ uygulaması, bizim ligimizdeki takımların da uygulamak zorunda olduğu bir yöntem. Oyuncu ücretleri, takımların gider sıralamasında en üstte yer alıyor. Ancak yayıncı kuruluş, stat gelirleri, sponsorluk ödemeleri durunca kulüpler bu ödemeleri minimuma çekmek için harekete geçti. Galatasaray da geçtiğimiz hafta bütün oyuncu ve menajerlere en az yüzde otuzluk indirim talebi iletildi. Sarı-kırmızılı yönetim en geç önümüzdeki hafta pazartesiye (11 Mayıs) kadar kesin bir cevap için süre verdi.

> Kaptanlar hazır

Galatasaray’dan gelecek indirim talebi olursa gereken bütün fedakârlığa hazır olduğunu söyleyen Selçuk İnan’ın yanı sıra Fernando Muslera da 11 Mayıs’ı beklemeden ilk görüşmede gereken indirimi yapacağını belirtti. Sarı-kırmızılıların diğer kaptanı Ryan Donk da menajeri vasıtasıyla kulübe gereken kolaylığı sağlayacağını dile getirdi. Aslan’ın kaptanları dışında ise henüz indirim talebine olumlu ya da olumsuz dönüş yapan olmadı. Galatasaray yönetimi, bu zorlu süreçte indirim yapmayan isimlerle sezon sonu yolları ayırma kararı aldı. Ancak bu yeni sezon için geçerli olacak. Sebebi de takımın şu anda şampiyonluğa odaklanması ve oyuncuların bu durumdan olumsuz etkilenmemesi.

KRİTİK GÜN

Başkan için kontrol vakti

∂ Sarı-kırmızılı camiada bugün sağlık açısından önemli bir gün. Geçtiğimiz hafta rahatsızlanan ve hastanede koronavirüs testi uygulanan başkan Mustafa Cengiz’in sonuçları negatif çıkmış ama kontrol amaçlı cumartesi gününe kadar hastanede kalmıştı. Başkan Cengiz bugün kontrole gidecek ve bazı testlerden geçecek. Kesin durumu belli olacak.

ŞİMDİLİK...

İsteğe bağlı antrenman

∂ Galatasaray, TFF’nin koronavirüs sürecindeki çalışmalarını ve bilgilendirmelerini yakından takip ederken toplu idmanlara henüz başlamama kararı aldı. Takvim kesinleşirse toplu idmanlar yapılacak. Bu süreçte isteyen oyuncular, adını yazdırıp Florya Metin Oktay Tesislerinde saha idmanı yapabilecek. Onlar da en fazla dörderli gruplar hâlinde olacak.

2022

Gerek sakatlığı gerekse psikolojik durumu sebebiyle sarı-kırmızılı takımın son maçlarında yüksek verim alabildiği Falcao’nun (20 maçta 10 gol, 1 asist) 2022’ye kadar mukavelesi bulunuyor.