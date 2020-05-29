Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde; Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın desteğiyle Okçular Vakfı tarafından İstanbul’un Fethi’nin 567. yıl dönümü kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen turnuva aynı zamanda dünyada okçuluk alanında düzenlenen ilk spor müsabakası olma özelliği taşıyor. Aralarında Mete Gazoz, Yasemin Ecem Anagöz, Yeşim Bostan gibi millî okçuların da bulunduğu 128 en iyi sporcunun yarışacağı Fetih Kupası’na İhlas Koleji Spor Kulübü de üç sporcuyla katılım sağladı. Organizasyon hakkında görüşlerini dile getiren İhlas Koleji Spor Kulübü sporcusu Ayşe Alan, “Böyle bir organizasyonda bulunduğum için çok mutluyum. Millî sporcularla yarışma şansı bulduğum için çok gururluyum. Aynı zamanda yaş sınırlaması olmadığı için belli bir yaş üstünde tüm sporcular katılabiliyor. Normalde yarışma şansını hiçbir zaman bulamayacağım sporcularla beraber yarışıyorum. Bu benim için çok büyük bir şans. O yüzden organizasyonu düzenleyenlere teşekkür ederim. Pandemi sonrası böyle bir organizasyon yapılması da çok hoş oldu. Biraz karantinamızı kurtardı. Çünkü okçuluğu çok özlemiştim. Uzun zamandır yapamıyordum. Hem yarışma hem antrenman yapma şansı bulmam çok sevindirdi beni” ifadelerini kullandı.

Başarılı sporcu Halil Kot ise yarışmada emeği geçenlere teşekkür ederek, “Pandemi döneminden sonraki ilk organizasyon olduğu için tedbirler biraz fazla bana göre. Çünkü eskiden böyle değildi. Güzel bir organizasyon. Yapanlara teşekkür ediyorum” dedi. Uygar Aydın - Bora Akyol İHA