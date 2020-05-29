Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, dün gerçekleştirdiği toplantıda Süper Lig’le ilgili son kararını verdi. Koronavirüs pandemisi sonrasında durdurulan Süper Lig’de 2019-2020 sezonunun kalan haftaları, daha önce belirlendiği gibi 12 Haziran’dan itibaren start alacak. Bazı kulüplerin hazırlık aşamasının yeterli olmadığı gerekçesiyle ‘19 Haziran’da başlasın’ teklifi kabul görmedi. Ayrıca Süper Lig’de yedi takımın ‘küme düşme kaldırılsın’ başvurusu da reddedilirken yarı final ilk maçları oynanan Ziraat Türkiye Kupası’nın takvimi de belirlendi.

> ‘Şimdilik’ şerhi kalktı

Alınan kararlara göre; TFF’nin liglerin başlangıç takvimiyle ilgili olarak aldığı ‘şimdilik’ şerhi kaldırılmış oldu. Türkiye’de futbol ‘yeni normal’ şartlarında oynanacak. Maçlar seyircisiz olarak başlayacak, virüs tehdidi ortadan kalkarsa temmuzda stat kapıları taraftarlara açılacak. Kulüpler, TFF Sağlık Kurulunun belirlediği ‘Futbola Dönüş Öneri Protokolü’ndeki kararlara harfiyen uyacak. FIFA’nın pandemi süreci için aldığı beş oyuncu değiştirme hakkı uygulanacak. Takımlar isterse maçlarda en fazla üç defada beş oyuncu değiştirebilecek.

> Bayram öncesi bitiyor

Toplantı sonrası TFF’den yapılan açıklamada başlangıç tarihi, ligin tamamlanması ve diğer kararların ‘ortak mutabakat ve isteğiyle’ alındığının altı çizildi. Devletin ilgili kurumlarıyla yapılan istişareler ve dünyadaki uygulamaların da gözlemlendiği belirtildi. Açıklamada kulüplerden gelen ‘rezerv lig’ talebinin de değerlendirilmeye alınacağı ifade edildi. Böylece daha önceden uygulanan PAF Ligi, birtakım değişikliklerle yeniden hayata geçirilecek. Öte yandan Süper Lig’de ilk 5 haftalık fikstür açıklanırken bir detay dikkat çekti. 31. hafta maçları hafta içinde (7-8-9 Temmuz) oynanacak. Böylece kalan üç haftalık maçlarla birlikte ligler 31 Temmuz’daki Kurban Bayramı öncesi bitirilmiş olacak.

16 Haziran'da kupa başlayacak

∂ Yapılan toplantıda Ziraat Türkiye Kupası’nın yol haritası da belirlendi. Buna göre lig başlamasının hemen ardından kupa maçları da start alacak. İlk maçları oynanan yarı final müsabakalarının rövanş tarihleri belirlendi: 16 Haziran Salı 20.45: Fenerbahçe-Trabzonspor (1-2), 18 Haziran Perşembe 20.45: Alanyaspor-Antalyaspor (1-0).

İki kritik maç

∂ Süper Lig’de beş haftalık fikstür açıklandı. Şampiyonluk yarışını etkileyecek iki kritik maçın programı belli oldu. 28 Haziran Pazar günü Başakşehir evinde G.Saray’ı ağırlarken, Aslan 5 Temmuz Pazar günü Trabzonspor’u misafir edecek. Her iki heyecan da 21.45’te start alacak.

Malatya’da 6 pozitif çıktı

∂ Süper Lig’in başlamasının kesinleştiği gün Yeni Malatyaspor’da virüs şoku yaşandı. Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, takımlarında 5’i futbolcu 6 kişinin yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Kulüpte daha önce de biri futbolcu iki kişide virüse rastlanmıştı.