Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Ekonomik anlamda zor günler geçiren Beşiktaş’ta yapılan sponsorluk anlaşması yönetime nefes aldırdı. Vodafone ile olan anlaşmanın iptalinin ardından yeni sponsor arayan siyah-beyazlılar, Beko ile yeniden buluştu. Pandemi sürecinde liglerin ertelenmesi üzerine Vodafone’un göğüs reklamı sponsorluğundan çekilmesi üzerine siyah-beyazlı idareciler çalışmalara başlamıştı. İlk olarak formanın sırt bölgesine sponsor olan Beko ile görüşmeler başladı. Beşiktaşlı olmasıyla bilinen Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç ile yakın ilişkileri bulunan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi arasındaki görüşmeler sayesinde kısa sürede el sıkışıldı. Siyah-beyazlı takımın gelecek sezondan itibaren iki sezon boyunca göğsünde Beko logosu yer alacak.

> Öze dönüş hareketi

Başkan Ahmet Nur Çebi, sponsorluk anlaşmasıyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Beşiktaş’ımızın şanlı tarihinde yeri ayrı olan efsane sponsorumuz Beko’yu tekrar şanlı Beşiktaş formasının göğsünde görecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Beşiktaş ve Beko birlikteliği bir sponsorluk ilişkisinin çok ötesinde. Kulübümüzün özünden güç aldığı, şampiyonluklara ulaştığı yılların bir değeri olan Beko’nun şimdi tekrardan özümüze dönüş hareketi başlattığımız bugünlerde ait olduğu yere dönmesi camiamız adına son derece sevindirici. İnanıyorum ki, efsane sponsorumuz Beko, Beşiktaş’ımıza uğurlu gelecek ve birlikte yeni şampiyonluklara imza atacağız…

VODAFONE ÇEKİLDİ AMA...

Daha kârlı oldu

∂ Pandemi sürecinde Vodafone’un göğüs reklamı sponsorluğundan çekilmesi Beşiktaş için daha kârlı oldu. Siyah-beyazlı kulüp, Vodafone’dan yılda 18 milyon lira gelir elde ediyordu. Beko ile yapılan yeni anlaşma çerçevesinde Beşiktaş’ın kasasına yılda 21, toplamda 42 milyon lira girecek.

PANATHINAIKOS İLE...

Aitor kapışması

∂ Beşiktaş, Hollanda Ligi ekiplerinden Twente forması giyen sol kanat oyuncusu Aitor’u kadrosuna katmak istiyor. Barcelona alt yapısından yetişen 1996 doğumlu oyuncunun menajeri Botines Albert “Beşiktaş ve Panathinaikos ile görüşüyoruz ama Beşiktaş’la görüşmeler daha hızlı ilerliyor” açıklamasını yaptı.

BEŞİKTAŞ'TAN FEDERASYONA

Taşçıoğlu önerisi

∂ Beşiktaş Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu’na, 2020-21 Süper Lig sezonuna ‘Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’ isminin verilmesi için taleplerini ilettiklerini açıkladı. Covid-19 pandemisinin ülkemizdeki ilk vakalarını teşhis ve tedavi eden Taşçıoğlu, muayeneler sırasında virüsten etkilenmiş ve hayatını kaybetmişti.

Gençler güldürüyor

Kalan haftalarda altyapıdan yetişen oyunculara çok şans vermeyi planlayan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, genç isimlerin performansından memnun. Salgın sonrasında yapılan çalışmalarda gençlerle yakından ilgilenen tecrübeli teknik adamın; Kartal Kayra Yılmaz, Rıdvan Yılmaz ve Erdoğan Kaya’nın performanslarına tam not verdiği öğrenildi. Öte yandan sakatlıklarını atlatan Dorukhan Toköz ve Douglas’ın forma giyebilecek seviyede olduğu belirtildi. Özellikle Dorukhan’ın antrenmanlardaki hırslı ve istekli hâliyle göz doldurduğu öğrenildi.

Boateng umutlu

∂ Sezon ortasında Fiorentina’dan kiralanan Boateng, Beşiktaş’ta kalmak istediğini söyledi. Socrates dergisine konuşan Ganalı oyuncu “Kulübün beni tutmak istediğini biliyorum. Ben de kendimi burada iyi hissediyorum” dedi. Kartal’dan yarım sezon için 375 bin avro alan tecrübeli oyuncunun dört maçta en az 45 dakika forma giymesi hâlinde sözleşmesi bir sene daha otomatik uzayacak ve alacağı ücret de 1,7 milyon avro olacak.