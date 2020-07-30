Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uğur Aktan - Ziraat Türkiye Kupası’nda mutlu sona ulaşan takım finalde karşılaştığı Alanyaspor’u iki golle geçen Trabzonspor oldu: 2-0. Hareketli başlayan maçta ilk gol tehlikesi beşinci dakikada Alanya’dan geldi. Adı Lazio ile anılan Bakasetas’ın vuruşu yandan az farkla dışarı çıktı. İlk 20 dakikada oldukça yüksek bir topa sahip olma oranıyla oynayan Trabzonspor ilk gol şansını ise 20’inci dakikada yakaladı. Sol çaprazdan kaleyi yoklayan Sörloth’un şutu kaleciden sekerken, pozisyonu iyi takip eden Abdülkadir Ömür’ün şutu kaleyi bulmadı. Trabzonspor’u öne geçiren gol ise 25’te geldi. Sörloth’un ortasını iyi değerlendiren Abdülkadir maçta gol perdesini açtı: 1-0. 41’de sakatlanan Ekuban’ın yerine Bilal’in girdiği maçta ilk yarı bu skorla sona erdi.



> Temposuz futbol

İkinci yarıda düşük bir tempoda seyreden maçta 64’te Trabzonspor ikinci gole yaklaştı. Pereira’nın sağdan ortasına kafayı vuran Bilal’ın şutu az farkla dışarı çıktı. Son bölümde Mustafa Pektemek-Ceyhun Gülselam değişikliğiyle daha fazla risk alan Alanya buna rağmen pozisyon üretmekte zorlandı. Ekuban’ın ardından Novak’ın da sakatlanarak oyundan alındığı Trabzonspor yakaladığı kontra atak fırsatlarını değerlendiremedi. Son 10 dakikada sakatlıklar sebebiyle oyunun birçok defa durması temponun düşmesine neden oldu. Uzatmada Sörloth karşı karşıya pozisyonda skoru belirledi: 2-0. Karadeniz temsilcisi sezonu kupayla tamamlayarak, taraftarlarını sevindirdi.



MAÇIN ADAMI ÖMÜR

Trabzonspor’un yıldız oyuncusu Abdülkadir Ömür final maçında ele avuca sığmadı. Genç oyuncu karşılaşmanın açılış golünü atarken, ortaya koyduğu futbolla maçın adamı seçildi.



MUTLU BİR BAŞKAN

Ligdeki Alanyaspor maçında stresli ve agresif davranışlarıyla dikkat çeken Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, dünkü zaferle bu defa büyük mutluluk yaşadı. Futbolcuları tarafından havalara atılan Ağaoğlu’nun keyfine diyecek yoktu.



AHMET AĞAOĞLU: BAYRAM HEDİYESİ OLDU

Söke söke başardık

Trabzonspor Başkanı, “Bize haksızlıklar, adaletsizlikler yapıldı. Maalesef bu ligin sıradışı takımıyız” dedi

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu maçın ardından, “Güzel bir bayram hediyesi oldu” derken, “Bu başarı tamamen futbolcuların. Yönetim olarak çok bir şey yapmadık. Bu gecenin sevincini tüm camiamız doya doya yaşasınlar. Şampiyonluk kelimesinin telaffuzu için 4-5 seneye ihtiyacımız vardı. İkinci senenin ortasında kendimizi bu yarışta bulduk ve sanıyorum biraz erken oldu. Bize haksızlıklar, adaletsizlikler yapıldı. Biz söke söke başarıyı yakaladık” sözlerini kullandı. Bu arada Ağaoğlu’nun Sörloth’un golünden sonra yaptığı el-kol hareketleri başta Alanyaspor olmak üzere birçok takım taraftarından tepki aldı. Bu görüntüyü daha sonra yardımcısı Ertuğrul Doğan’ın sosyal medyada paylaşması ise tepkileri daha da artırdı.



TWITTER HESABINDAN

Erdoğan Trabzon’u kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “2020 Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu olan Trabzonspor’u ve tüm Trabzonsporluları gönülden tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.



BAŞINA DARBE ALDI

Novak hastanelik oldu

Trabzonsporlu Filip Novak dün gece hastanelik oldu. Çek oyuncu, Coulker ile girdiği hava topu mücadelesinde kafasına darbe aldı. Başı bandaja alınan futbolcu ambulansla hastaneye kaldırıldı. Novak’a hastanede dikiş atıldığı öğrenildi.