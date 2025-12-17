Juventus'ta forma giyen Kenan Yıldız'ın takımdaki geleceği hakkında çarpıcı bir iddia gündeme geldi. İtalya basını, milli futbolcu ile Juventus arasındaki 'yeni sözleşme' görüşmelerinin durduğunu, Premier Lig devleri Chelsea ve Arsenal'in 20 yaşındaki yıldızın peşine düştüğünü yazdı.

Serie A ekibi Juventus forması altında sergilediği performansla adından sıkça söz ettiren Kenan Yıldız'ın geleceği hakkında İtalya basınından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

YENİ SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ TAMAMEN DURDU

Milli yıldızın maaşında ciddi bir iyileştirme yaparak yeni sözleşme imzalamak isteyen Torino ekibinin, şu ana kadar istediği sonuca ulaşamadığı kaydedildi. Taraflar arasındaki görüşmeler çıkmaza girerken, şu an için müzakerelerin tamamen durduğu belirtildi.

Kenan Yıldız'ın İtalyan kulübü ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor

ARSENAL VE CHELSEA PEŞİNE DÜŞTÜ

Juventus ve 20 yaşındaki oyuncudan konuyla ilgili henüz açıklama gelmezken, milli oyuncu için İngiltere'den iki dev kulübün devreğe girdiği ifade edildi. Çizme basını, Chelsea ve Arsenal'in Kenan Yıldız için yoğun mesai harcadığını yazdı.

Kenan Yıldız, A Milli Takım'da sergilediği performansla da alkış alıyor

25 MAÇTA 9 GOL

Güncel piyasa değeri 75 milyon euro olarak gösterilen yıldız oyuncu, bu sezon 25 maçta 9 gol ve 8 asistlik skor katkısı verdi.

