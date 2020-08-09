Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

F.Bahçe yeni hocası, daha şimdiden gündem olan yeni transferleriyle yepyeni bir heyecana yelken açtı. Dün Samandıra Tesisleri'nde ilk çalışmasını yapan sarı-lacivertli takımda Teknik Direktör Erol Bulut oyuncularıyla bir araya geldi, tanıştı ve ilk isteklerini sıraladı. "Bugünden itibaren birlikte çok zaman geçireceğiz. Ben kelimesini bundan sonra kullanmayacağız, biz olacağız. Biz olduğumuz sürece başarılı oluruz" diyen Bulut, "Saygı ve disiplin benim için çok önemli. Hepimiz birbirimize, buradaki profesyonellere ve personele saygılı olacak" sözlerini kullandı.

> Novak-Zajc yoktu

Erol Hoca, "Futboldan para kazanıyoruz, futbolun tüm unsurlarına ve tabii ki Fenerbahçemize saygı duyacağız. Bol toplantılarımız olacak, toplu ve birebir görüşmelerle, birbirimizden beklentilerimizi ortaya koyup, maksimum verim için çalışacağız. Hepinize başarılarla dolu bir sezon diliyorum" şeklinde konuştu. Sarı-lacivertliler sezonun ilk antrenmanında korona virüs önlemleri doğrultusunda mesafeli olarak çalıştı. Antrenmanda ülkelerinde olan yeni transfer Çek sol bek Filip Novak ile Miha Zajc yer almadı.

MERT HAKAN ŞAŞKIN

Bu kadarını beklemiyordum

∂ Galatasaray ile prensipte anlaşmasına rağmen verilen sözlerin tutulmadığını belirterek Fener’e giden Mert Hakan Yandaş çok mutlu. Büyük bir camiaya geldiğini belirten Yandaş, “Desteğin bu kadarını da beklemiyordum” dedi.

YAZIŞMALARI SIZDIRANA...

Beş yıla kadar hapis

∂ Mert Hakan Yandaş’ın geçen sezon bir Galatasaray yöneticisiyle olduğu iddia edilen telefon yazışmaları ortaya çıktı. Yazışmaların ifşa edilmesinde Türk Ceza Kanunu’nda beş yıla kadar hapis cezası bulunuyor. Yandaş'ın şikayetçi olması gerekiyor.

Gökhan’ın heyecanı

∂ Fenerbahçe’ye yeniden dönen ve heyecanını gizleyemeyen Gökhan Gönül, kaldıkları yerden devam edeceklerini söyledi. Tecrübeli isim, daha önce olduğu gibi şimdi de formanın hakkını vereceğini ve tekrar sarı-lacivertli forma altında şampiyonluklar yaşamak istediğini ifade etti.

BARIŞ İDMANDA

F.Bahçe'nin beşinci transferi Bucaspor'un santrforu Barış Sungur oldu. Kulüpten, 18 yaşındaki oyuncuyla beş yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.

KİRALIKLAR DÖNDÜ

Geçen sezonu başka takımlarda kiralık olarak geçiren Oğuz Kağan Güçtekin, İsviçreli golcü Frey ile Danimarkalı stoper Zanka sarı-lacivertli takıma döndü.

BİRBİRİMİZİ ANLAYALIM

İdmanda bir ara basın mensuplarının yanına kadar gelen Erol Bulut, "İletişimimizin iyi olmasını umut ediyorum. İnşallah birbirimizi iyi anlayacağız" dedi.

RODRI DE GELDİ

Dün İstanbul'a gelen Garry Rodrigues de havalimanından direkt tesislere geçerek idmana çıktı. Futbolcu için takımdan ayrılacağı söylentileri çıkmıştı.