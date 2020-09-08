Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray’ın eski oyuncusu Ndiaye ile ilgili geçtiğimiz günlerde transfer haberleri çıkmış, sarı-kırmızılı kulüp ise bu iddiaların doğru olmadığını açıklamıştı. Ancak Cimbom’un Stoke City ile Ndiaye için değil bir başka isim için görüştüğü ortaya çıktı. O isim ise; orta sahada oynayan Etebo Karo. Championship ekibinin geçtiğimiz sezon Getafe’ye kiraladığı ve bu sezonda takımda düşünmediği Nijeryalı oyuncuyu sarı-kırmızılılar renklerine katmak için düğmeye bastı. Stoke City 2018 yılında 7 milyon avro ödeyerek transfer ettiği 24 yaşındaki orta sahadan istediği uyumu yakalayamayınca kiralamama yoluna gitmişti.

70 gündür sakat!

Etebo’nun menajerliğini yapan isim, sarı-kırmızılılarda bulunan Belhanda’nın da temsilciliğini yapan William D’Avila. Galatasaray bir an önce sonlandırmak istediği transfer için D’Avila ve İngiliz ekibiyle masaya oturdu ve el sıkıştı. Sözleşmesine satın alma opsiyonu ekleterek oyuncuyu kiralamak isteyen sarı-kırmızılıları tek düşündüren durum ise Etebo’nun şu an devam eden bir sakatlığının bulunması. Kulüpten oyuncunun detaylı sağlık raporları istendi. Sağlık heyeti yaptığı incelemeler sonrasında Etobo’yu kontrolden geçirme kararı aldı. Çıkacak sonuca göre transfere karar verilecek.

İstanbul’a geldi bile

Galatasaray’ın anlaşmaya vardığı Etobo, sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul’a geldi. Kontrollerde kronik bir sakatlığa rastlanmazsa transfer gerçekleştirilecek.

Yenilerin lisans işi tamam

Galatasaray, Omar Elabdellaoui’nin dışındaki yeni transferlerine lisans çıkaramamıştı. TFF’nin vergi borcu olmama şartını kaldırmasının ardından Arda Turan, Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan ve Fatih Öztürk’ün de lisansları çıkarıldı. Kerem Aktürkoğlu ise beklemede.

İTALYANLAR YAZDI

Kouyate iddiası

Orta sahaya takviye yapmak için yoğun çaba sarf eden Galatasaray’ın adı birçok oyuncu ile anılıyor. İtalyan basınında çıkan haberlerde sarı-kırmızılıların Crystal Palace’ta forma giyen Cheikhou Kouyate’yi renklerine katmak istediği iddia edildi.