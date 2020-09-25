Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta Sivas Belediyespor-Bayburt Özel İdare, Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta Çatalcaspor-Cizrespor ve 4. Grup'ta Siirt İl Özel İdaresi-Karbel Karaköprü Belediyespor maçları ertelendi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın programı şöyle:

- Süper Lig

Bugün:

20.00 Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir (Atatürk Olimpiyat)

Yarın:

13.30 Hes Kablo Kayserispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa (Antakya Atatürk)

16.00 Göztepe-Gaziantep FK (Gürsel Aksel)

19.00 Trabzonspor-Yeni Malatyaspor (Medical Park)

27 Eylül Pazar:

13.30 Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor (Çaykur Didi)

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş (Konya Büyükşehir Belediye)

16.00 Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü (Yeni 4 Eylül)

19.00 Galatasaray-Fenerbahçe (Türk Telekom)

28 Eylül Pazartesi:

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Yukatel Denizlispor (Antalya)

- TFF 1. Lig

Bugün:

19.00 Adanaspor-Ankara Keçiörengücü (5 Ocak Fatih Terim)

Yarın:

14.00 Ümraniyespor-İstanbulspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

19.00 Bursaspor-Giresunspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

19.00 Akhisarspor-Balıkesirspor (Spor Toto Akhisar)

27 Eylül Pazar:

14.00 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Yılport Samsunspor (Bandırma 17 Eylül)

16.30 Ankaraspor-Adana Demirspor (Osmanlı)

19.00 Altay-Eskişehirspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

28 Eylül Pazartesi:

19.00 Beypiliç Boluspor-Altınordu (Bolu Atatürk)

19.00 Menemenspor-Tuzlaspor (Menemen İlçe)

- Misli.com 2. Lig

Beyaz Grup

Bugün:

15.00 Hekimoğlu Trabzon-Amed Sportif Faaliyetler (Ortahisar Yavuz Selim)

Yarın:

15.00 Anagold 24Erzincanspor-Kahramanmaraşspor (Müstakil Atletizm Pisti)

15.00 Şanlıurfaspor-Sancaktepe FK (Şanlıurfa GAP)

15.00 Gümüşhanespor-İnegölspor (Gümüşhane Yenişehir)

15.30 Hacettepe-Ergene Velimeşespor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

15.30 Zonguldak Kömürspor-Niğde Anadolu FK (Devrek İlçe)

16.00 Sarıyer-Afjet Afyonspor (Yusuf Ziya Öniş)

16.00 Uşakspor-Ankara Demirspor (Uşak 1 Eylül)

16.00 Manisa FK-Kocaelispor (Mümin Özkasap)

Kırmızı Grup

Yarın:

15.00 Elazığspor-Serik Belediyespor (Elazığ Doğukent)

15.00 Vanspor FK-Kırklarelispor (Van Atatürk)

15.00 Pazarspor-Tarsus İdmanyurdu (Pazar İlçe)

15.30 Kırşehir Belediyespor-Etimesgut Belediyespor (Kırşehir Ahi)

15.30 Mamak FK-Turgutluspor (TCDD Ankara Demirspor)

15.30 Pendikspor-Kardemir Karabükspor (Pendik)

16.00 Sakaryaspor-Eyüpspor (Yeni Sakarya Atatürk)

16.00 Karacabey Belediyespor-1922 Konyaspor (Karacabey M.Fehmi Gerçeker)

16.00 Bodrumspor-GMG Kastamonuspor (Bodrum İlçe)

- Misli.com 3. Lig

1. Grup

Bugün:

15.30 Çankaya FK-Malatya Yeşilyurt Belediyespor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

Yarın:

13.30 Fatsa Belediyespor-Kızılcabölükspor (Fatsa İlçe)

15.00 Ofspor-1877 Alemdağspor (Of İlçe)

15.30 Kemerspor 2003-Artvin Hopaspor (Kemer İlçe)

15.30 Payasspor-Arnavutköy Belediyespor (Payas İlçe)

16.00 Edirne Belediyesi Paş Edirnespor-Nevşehir Belediyespor (Edirne 25 Kasım)

16.00 Belediye Derincespor-Manisaspor (Belediye Derincespor)

19.00 Diyarbekirspor-Bucaspor 1928 (Diyarbakır)

2. Grup

Yarın:

15.00 Tokatspor-İskenderun FK (Gaziosmanpaşa)

15.00 Ağrı 1970 Spor-Mardin Fosfatspor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)

15.00 Yozgatspor 1959 FK-Yomraspor (Yozgat Bozok)

16.00 Tekirdağspor-Büyükçekmece Tepecikspor (Namık Kemal)

16.00 Halide Edip Adıvarspor-Belediye Kütahyaspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)

16.00 Çengelköy-Kahta 02 Spor (Sultanbeyli Gölet)

16.00 Nazilli Belediyespor-Ceyhan Spor (Nazilli İlçe)

16.00 Darıca Gençlerbirliği-Fethiyespor (Darıca)

3. Grup

Bugün:

16.00 Karşıyaka-Esenler Erokspor (İzmir Atatürk)

Yarın:

15.00 Arhavispor-Yalovaspor (Arhavi İlçe)

15.00 Çarşambaspor-Elazığ Karakoçan FK (Çarşamba İlçe)

15.00 Batman Petrolspor-Isparta 32 Spor (Batman Yeni Şehir)

16.00 Somaspor-Gölcükspor (Soma Atatürk)

16.00 Şile Yıldızspor-Osmaniyespor FK (Şile)

19.00 İçel İdmanyurdu-Erbaaspor (Mersin)

4. Grup

Yarın:

15.00 Adıyaman 1954 Spor-Alanya Kestelspor (Adıyaman Atatürk)

15.30 Kozan Spor FK-Düzcespor (İsmet Atlı)

15.30 Kırıkkale Büyük Anadolu-Sultanbeyli Belediyespor (Başpınar)

16.00 Muğlaspor-52 Orduspor FK (Muğla Atatürk)

16.00 Bergama Belediyespor-68 Aksaray Belediyespor (Bergama 14 Eylül)

16.00 Modafen-1954 Kelkit Belediyespor (Alemdağ)

16.00 Silivrispor-Bursa Yıldırımspor (Silivri)