Fenerbahçe'den İtalya Seri A ekibi Genoa'ya transfer olan Sloven oyuncu Miha Zajc'ın korona virüs testinin sonucu pozitif çıktı. Genoa'nın yetkilileri tarafından yapılan açıklamada 1 Ekim tarihinde yapılan korona virüs testlerinde Petar Brlek ve Miha Zajc'ın sonuçlarının pozitif çıktığı belirtilirken İtalyan ekibinde pozitif vaka sayısı 19'a yükselmiş oldu. Ayrıca yapılan açıklamada oyuncuların tedavi ve karantina sürecine başlandığı da bildirildi.
Miha Zajc'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
02.10.2020 - 14:27 | Son Güncelleme: 02.10.2020 - 14:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe'den İtalyan ekibi Genoa'ya kiralanan Miha Zajc'ın korona virüs testinin sonucu pozitif çıktı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Miha Zajc,koronavirüs,
736081 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/736081.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
3
2
1
0
5
7
02
AYTEMİZ ALANYASPOR
3
2
1
0
4
7
03
GALATASARAY A.Ş.
3
2
1
0
4
7
04
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
3
2
1
0
3
7
05
ATAKAŞ HATAYSPOR
3
2
1
0
3
7
06
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
3
2
0
1
2
6
07
GÖZTEPE A.Ş.
3
1
2
0
4
5
08
FENERBAHÇE A.Ş.
3
1
2
0
1
5
09
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
2
1
1
0
3
4
10
TRABZONSPOR A.Ş.
3
1
1
1
0
4
11
BEŞİKTAŞ A.Ş.
3
1
1
1
-1
4
12
DEMİR GRUP SİVASSPOR
3
1
1
1
-1
4
13
KASIMPAŞA A.Ş.
3
1
0
2
0
3
14
HES KABLO KAYSERİSPOR
3
1
0
2
-3
3
15
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
3
0
2
1
-2
2
16
MKE ANKARAGÜCÜ
2
0
1
1
-1
1
17
GENÇLERBİRLİĞİ
2
0
1
1
-2
1
18
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
3
0
1
2
-3
1
19
YENİ MALATYASPOR
3
0
1
2
-5
1
20
YUKATEL DENİZLİSPOR
3
0
1
2
-5
1
21
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
3
0
0
3
-6
0
Süper Lig Fikstür
4.Hafta Maçları
02.10.2020 20:00
Ankaragücü - Hes Kablo Kayserispor
02.10.2020 20:00
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. - Trabzonspor
03.10.2020 13:30
Yeni Malatyaspor - Fraport-tav Antalyaspor
03.10.2020 16:00
Erzurumspor - Rizespor
03.10.2020 16:00
Başakşehir - Göztepe
03.10.2020 19:00
Fenerbahçe - Karagümrük
04.10.2020 13:30
Denizlispor - Konyaspor
04.10.2020 16:00
Alanyaspor - Atakaş Hatayspor
04.10.2020 16:00
Beşiktaş - Gençlerbirliği
04.10.2020 19:00
Kasimpaşa - Galatasaray
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
ADANA DEMİRSPOR
3
2
1
0
4
7
02
TUZLASPOR A.Ş.
3
2
1
0
4
7
03
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
3
2
1
0
3
7
04
İSTANBULSPOR A.Ş.
3
2
0
1
2
6
05
ALTINORDU
3
2
0
1
1
6
06
YILPORT SAMSUNSPOR
3
1
2
0
3
5
07
ADANASPOR A.Ş.
3
1
2
0
1
5
08
ALTAY
3
1
1
1
5
4
09
AKHİSARSPOR
3
1
1
1
1
4
10
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
3
1
1
1
0
4
11
GİRESUNSPOR
3
1
1
1
-1
4
12
BURSASPOR
3
1
0
2
-1
3
13
BALIKESİRSPOR
3
1
0
2
-1
3
14
ANKARASPOR
3
1
0
2
-3
3
15
ÜMRANİYESPOR
3
1
0
2
-4
3
16
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
3
0
1
2
-2
1
17
MENEMEN SPOR
3
0
1
2
-5
1
18
ESKİŞEHİRSPOR
3
0
1
2
-7
1
PTT 1. Lig Fikstür
4.Hafta Maçları
02.10.2020 19:00
Istanbulspor - Royal Hastanesi Bandirmaspor
03.10.2020 14:00
Ankara Keçiörengücü - Altay
03.10.2020 14:00
Tuzlaspor A.ş. - Bursaspor
03.10.2020 16:30
Giresunspor - Beypiliç Boluspor
03.10.2020 19:00
Altinordu - Ankaraspor
04.10.2020 14:00
Eskişehirspor - ümraniyespor
04.10.2020 16:30
Balikesirspor - Menemen Spor
04.10.2020 16:30
Yilport Samsunspor - Akhisarspor
04.10.2020 19:00
Adana Demirspor - Adanaspor