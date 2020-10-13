Türkiye Futbol Federasyonu, resmi internet sitesinden kulüplerin birinci transfer tescil dönemi sonrası 'Resmi A Takım Oyuncu Listelerini' yayımladı. Galatasaray’ın kadrosunda 15 yabancı futbolcu bulunuyordu. Sarı-kırmızılılar, 21 yaşındaki Nijeryalı defans oyuncusu Valentine Ozornwafor'u, sezonun ilk yarısı için verilen kadroya dahil etmedi. Geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor maçındaki sakatlığı süren Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera ise listede yer aldı.
Galatasaray'ın 29 kişilik A Takım oyuncu listesi şöyle:
"Omar Elabdellaoui, Oghenekaro Etebo, Ryan Babel, Mbaye Diagne, Christian Luyindama, Radamel Falcao, Şener Özbayraklı, Okan Kocuk, Emre Akbaba, Younes Belhanda, Sofiane Feghouli, Marcao, Jesse Sekidika, Marcelo Saracchi, Arda Turan, Taylan Antalyalı, Oğulcan Çağlayan, Emre Taşdemir, Emre Kılınç, Fatih Öztürk, Ömer Bayram, Muhammed Kerem Aktürkoğlu, Fernando Muslera, Işık Kaan Arslan, Mustafa Fettahoğlu, Ali Yavuz Kol, Emin Bayram, Ryan Donk ve Martin Linnes."