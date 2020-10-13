Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Premier Lig ekiplerinden Arsenal forması giyen yıldız oyuncu Mesut Özil "Azerbaycan’ın derdi bizim derdimiz, sevinci bizim sevincimizdir" sözleriyle Azerbaycan'a desteğini sosyal medyadan paylaştı.



Özil "Dünyada herkesin bilmesi gereken ve benim için önemli olan bir durum şudur ki: Dağlık Karabağ bölgesi yasal ve uluslararası olarak Azerbaycan'ın bir parçası olarak tanınmaktadır ancak şu anda yasadışı olarak işgal edilmektedir. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Mart 2008'de, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü yeniden teyit eden ve tüm Ermeni güçlerinin çekilmesini talep eden bir kararı kabul etti. Bu nedenle, Birleşmiş Milletler genel kurulunun kararlarının herkes tarafından onaylanmasını ve tanınmasını talep ediyorum.



Birleşmiş Milletler de dahil olmak üzere pek çok kişinin "Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesi ve çevresindeki silahlı çatışmanın uluslararası barış ve güvenliği tehlikeye atmaya devam etmesinden ciddi olarak endişe duyan" düşüncelerini paylaşıyorum" ifadesini kullandı.

BU İLK DEĞİL

Mesut Özil, daha önce de Çin'in Doğu Türkistan'daki insan hakları ihlallerine ve buna sessiz kalan Müslüman dünyasına tepki göstermişti. Çin'de çok sayıda destekçisi bulunan Arsenal ise oyuncusu Mesut Özil ile arasına mesafe koyarak açıklamaların "Özil'in şahsi fikri" olduğunu duyurmuştu.