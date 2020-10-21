Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Beşiktaş’ın bu sezonki transferlerinden Fabrice N’Sakala basının karşısına çıktı. Kongolu sol bek, Beşiktaş’ı tercih etmesiyle ilgili, “Erol Bulut takım tercihi konusunu bana bıraktı. Ben de Beşiktaş’ı seçtim. Türkiye’ye geldiğimden beri Beşiktaş’a hayranlığım var” derken, “Sergen Hoca’nın geçmişini öğrenince kendisine olan saygım daha da arttı. Bence şu anda olması gereken yerde ve bunu fazlasıyla hak ediyor” diye konuştu.

Pozitif olmalıyız

Şampiyonluk şanslarının yüksek olduğunu söyleyen 30 yaşındaki oyuncu, “Takımımızda çok fazla yeni futbolcu var. Büyük bir takımız. Bireysel olarak kaliteli oyunculardan kuruluyuz. Şampiyonluğa inanıyoruz. Geçen sene de kötü başlangıç ardından takım üçüncü olmuştu. Sezon sonu için olumlu düşünüyoruz. Kötü sonuçlar alsak bile takım arkadaşlarıma pozitif olmamız için telkinde bulunuyorum” sözlerini kullandı.

HASIC VE ATAKAN

Beşiktaş’ta iki sakat daha

∂ Beşiktaş’ta sakatlar kervanına iki isim daha eklendi. Ajdin Hasic’in sol uyluk, Atakan Üner’in de sağ diz arka adalesinde gerilme tespit edildi. Kartal’da N’Koudou, Ghezal ve Ljajic’in sakatlıkları sürüyor. Covid-19 testi pozitif çıkan Mensah ise karantinada.