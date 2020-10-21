Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Kasımpaşa mağlubiyeti sonrası Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim performansı düşük isimlere neşteri vurmuş ve Alanyaspor karşısında yıldız oyuncuları yedek soyundurmuştu. Ancak bu değişimden beklediğini alamayan sarı-kırmızılılar evinde Akdeniz ekibine 2-1 kaybetmekten kurtulmadı. Etebo 15 dakika içinde iki sarı kart görerek takımını eksik bırakırken, yapılan bireysel hatalar ise Fatih Terim’i çileden çıkardı. En çok da pas hatalarına kızan tecrübeli teknik adam dünkü izin planını da iptal edip idman yaptırdı.

İş işten geçmeden...

Maç sonu konuşmasını antrenmanda yapan Fatih Hoca ‘’Lige başladığımız oyunun çok uzağındayız. Her geçen gün iyiye gitmemiz gerekirken, geriye gittik. Yapılan bireysel hataların faturası çok ağır oluyor. Herkesin hemen kendine çekidüzen vermesi gerekiyor. Bundan sonra kimsenin yeri garanti değil. İş işten geçmeden çok hızlı bir şekilde eski halinize gelmenizi istiyorum”’ diyerek oyuncularına göz dağı verdi. Yorgunluğa ve performansa dayalı rotasyon yapan Terim’in Erzurum maçında da kadroda nöbet değişimine gitmesi bekleniyor.

En kötü Aslan

Geride kalan 5 haftada iki mağlubiyet alan Galatasaray son 14 sezonunun en kötü performansını sergiledi. 5 hafta itibarıyla 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyeti olan Cimbom, 2006-2007’de de 7 puan toplamıştı (5 maçta bir galibiyet 4 beraberlik).

KIRMIZISI ÇILDIRTTI

Etebo’ya ceza yolda

∂ Galatasaray sezon başında büyük umutlarla Stoke City’den kadrosuna kattığı Etebo’dan istediği verimi bir türlü alamadı. Premier Lig tecrübesine sahip 24 yaşındaki oyuncunun Alanya maçındaki profesyonellikten uzak görüntüsü ceza ihtimalini de gündeme getirdi. Etebo ile ilgili son kararı Fatih Terim verecek.

‘DEĞİŞİM ŞART’

Üçer’den seçim çağrısı

∂ Dursun Özbek döneminde yöneticilik yapan Selim Arda Üçer, Başkan Mustafa Cengiz ve yönetimine seçim çağrısı yaptı. Üçer sosyal medya hesabından ‘’Kulüp zarar ediyor, futbol takımı yaşlı ve maliyetli. Yeni projeler başlamadı, tüzük değişmedi. Yönetim ve Başkan yoruldu” ifadelerini kullandı.