Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk futbolunda göğsümüzü kabartan iki değer ortaya çıktı. Transfermarkt'ın verilerinde 17 yaş altı oyuncular içinde en pahalı isimler sıralamasında ilk ikide Türk oyuncular var. Altınordu'nun 16 yaşındaki orta saha oyuncusu Burak İnce, 1 milyon avroluk değerle başı çekerken onu 900 bin avroluk piyasa değeriyle Kayserisporlu Emre Demir takip etti. Üçüncü sırada ise 800 bin avro ile Angers’tan Mahemmet Ali Cho var.

Avrupa hayali

Bu oyuncuları Brezilya'nın Botafogo ekibinde oynayan Matheus Nascimento takip etti. “Hayalim Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder gibi Avrupa’da oynamak” diyen Burak İnce, 1. Lig’de ilk maçına 15 yaş 6 ay 29 günlükken çıkmış ve Eskişehirspor’a attığı golle son 10 sezonda TFF 1. Lig'deki en genç golcü unvanını elde etmişti. İnce 15 yaş altı futbol turnuvalarından olan MTU Hallen Cup’ta en değerli oyuncu seçilmişti.