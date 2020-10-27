Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Benfica'nın evi Estadio da Luz, açılışının 17. yılını kutlamaya hazırlanırken, Portekiz ekibinin teknik direktörü Jorge Jesus, bu stadyumda en unutamadığı maçın 2013 yılında UEFA Avrupa Ligi Yarı Final'indeki Fenerbahçe karşılaşması olduğunu belirtti.

"STATTA İNANILMAZ BİR ATMOSFER VARDI"

Jorge Jesus açıklamasında, "Estadio da Luz'da çok mutlu anlar yaşadım. Beni en çok etkileyen maç ise Fenerbahçe karşısında Avrupa Ligi Finali'ne yükselmemizi sağlayan mücadeleydi. Türkiye'de 1-0 kaybettikten sonra burada 3-1 kazanmıştık. Müthiş bir maçtı. Statta inanılmaz bir atmosfer vardı. Beni en etkileyeni o karşılaşmaydı" ifadelerini kullandı.

Benfica'yı Kadıköy'de Egemen Korkmaz'ın golüyle 1-0 yenen Fenerbahçe, rövanşta Gaitan ve Cardozo'nun iki golüyle elenmişti. Benfica, finalde ise Chelsea'ye 2-1 kaybetmişti.