Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erol Bulut'un Yunanistan kariyerinden bahseden sport24, Bulut'un Türkiye'de Malatyaspor, Alanyaspor'da yaptıklarıyla gündeme geldiğini ve bu başarıların kendisine Fenerbahçe'nin kapılarını açtığını dile getirdi.

Erol Bulut'un kaderinin Yunanistan ile kesiştiği üzerinde duran sport24, Bulut'un Alanya'da Tzavella, Bakasetas, Siopis ile birlikte çalıştığını ve Fenerbahçe'ye de Pelkas'ı aldırdığının altını çizdi.

PELKAS BENİM JOKERİM

Pelkas'a sahip olduğum için çok mutluyum. Pelkas, tam anlamıyla benim aradığım bir futbolcu ve hem kanatta hem de 10 numara pozisyonunda oynayabiliyor, o benim hücumdaki jokerim. Emre Belözoğlu, Pelkas'ın transferini 2 saat içerisinde tamamladı.

Fenerbahçe'de göreve başladıktan sonra çok fazla transfer yaptık, yapmamız gerekiyordu. Takımı yeniledik ve 17-18 ekleme yaptık. Sisteme uyum sağlamak biraz zaman alacak ancak çok tecrübeli futbolcularımız var, takım içerisinde de harika bir rekabet var. Kesinlikle formanın sahibi olan bir futbolcum yok, herkes formayı alabilir

VERONA'YA ÇOK YAKINDIM

Bu yaz Verona'ya çok yakındım, beni istediler ancak Fenerbahçe'ye gelince bunu düşünmedim bile. Fenerbahçe'de oynadım, bu takımda şampiyonluk yaşadım ve Fenerbahçe'de çalışmayı çok istediğimi herkes biliyordu

ALANYASPOR DÖNEMİ

Geçen yıl Alanyaspor'da oynayan üç Yunan futbolcunun durumu için Yunanistan Milli Takımı teknik direktörü ile telefonda görüştüm ve üç futbolcum hakkında da olumlu görüşler bildirdim, çünkü üçü de iyi durumdaydı

Siopis'e gelince? "Pitbull - ona böyle diyorum - daha büyük bir takımda oynayabileceğine inanın bana."

LIVAJA GÜNDEMİMİZDE OLMADI

Marko Livaja'nın transferiyle hiç ilgilenmedim, bize teklif edildi ancak biz istemedik. İyi bir futbolcu, Yunanistan'da iyi sezonlar geçirdi ancak Fenerbahçe'nin gündeminde olmadı

YUNANİSTAN?

Yunanistan'dan gelecek sezon da transfer yapabilir miyim? Bunu zaman gösterecek. Yunanistan Ligi, Türkiye Ligi'ne benziyor ve Yunanistan Ligi'ni de çok yakından takip ediyorum, birçok futbolcu hakkında fikrim var.