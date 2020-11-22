Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Konya mağlubiyetiyle havası kaçan Fenerbahçe’nin millî mola sonrası dönüşü muhteşem oldu. Hafta içinde kupa maçına çıkacak olan sarı-lacivertliler, Gençlerbirliği deplasmanında gol olup yağarken, Beşiktaş derbisi öncesi moral depoladı. Tam yedi eksiği olan Fenerbahçe’de en önemli problem sağ bek görünüyordu ki, Lemos hiç sırıtmadı. Arka arkaya gelen gollerle Kanarya farka uçtu.

Mert golle başladı

Millî mesaiden yorgun dönen Caner ile Ozan’ı dinlendiren Erol Bulut, Novak, Mert Hakan, Perotti ve Cisse’ye ilk 11’de şans verirken bu tercihlerinden pişman olmadı. Fenerbahçe’de ilk gol, klasını konuşturan Mert Hakan’la gelirken, Gençlerbirliği’nin duran toptan skora ortak olması sadece sarı-lacivertlilerin vites yükseltmesine sebep oldu. Arjantinliler denge bozdu.

Son söz Ozan’dan

Perotti, Antalya’dan sonra yine kazandırdığı penaltıyı gole çevirip üstünlüğü sağlarken, devamını da vatandaşı getirdi. Sosa, Pelkas’la yaptığı işbirliğini mükemmel bir vuruşla taçlandırıp takımını rahatlattı. Pelkas’ın ikinci yarıda giren Ozan Tufan önce Perotti’ye asist yaptı, sonra da golü atıp skoru tayin etti. Fenerbahçe yedi eksikle gittiği başkentte en farklı galibiyetini aldı.

CAVCAV’DAN PENALTI TEPKİSİ

VAR nerede?

∂ Gençlerbirliği Başkan Murat Cavcav, Fenerbahçe’nin kazandığı penaltının ucuz olduğunu söylerken “İyi başlamıştık ama penaltıyla alakası olmayan bir pozisyon. Hakem görmemiş olabilir ama VAR pozisyonu görmeliydi. Neden hakemi çağırmadı? Ellerini vicdanlarına koyup maç yönetsinler” ifadelerini kullandı.

Rahmetli babama armağan

Mert Hakan Yandaş, sakatlıktan sonra maç ritmini yakalamaya başladığını söyledi. Yıldız oyuncu “Maç çok şükür hem kendi adıma hem takım adına iyi geçti. Golümü rahmetli babama armağan ediyorum. Beni izlemesini isterdim” dedi.

Bulut’un 100’ü güldü

Fenerbahçe’nin hocası Erol Bulut, teknik adamlık kariyerinin 100. Süper Lig maçına çıktı. Bulut, beş gollü Gençlerbirliği galibiyetiyle dalya yaptı. Emre Belözoğlu genç hocaya 100. maç hatırası adına arkasında “100” yazan Fenerbahçe forması hediye etti.

MUSTAFA KAPLAN:

Bireysel hatalarımız çoktu

∂ Gençlerbirliği’nin yeni hocası Mustafa Kaplan alınan farklı mağlubiyeti ferdi hatalara bağladı. Kaplan “Yediğimiz üç golde çok büyük bireysel hatalarımız oldu. Maçın kırılma anı ise bireysel hatadan gelen penaltıydı. Çok çalışıp ayağa kalkacağız” dedi.

GÖKHAN-NAZIM SAKAT

Sağ bekte Lemos görev yaptı

∂ Fenerbahçe’de teknik direktör Erol Bulut, sağ bek krizini stoper orijinli Lemos’la çözdü. Gökhan’ın sakatlığında Nazım’ın forma giymesi bekleniyordu. Ancak genç oyuncu millî takımdan sakat dönünce sağ bek görevini Uruguaylı oyuncu üstlendi.

UZAKLARDAN AVLADI

Sniper Mert Hakan

∂ Bu sezon ilk defa on birde sahaya çıkan Mert Hakan, gollü siftah yaptı. Geçen sezonun başından bu yana ligde ceza sahası dışından en fazla isabetli şut çeken (20) oyuncu olan Mert Hakan, sarı-lacivertli formayla ilk golünü de ceza sahası dışından attı.