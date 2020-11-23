Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Fenerbahçe, geçen sezon 17 deplasmanda 4 galibiyet, 5 beraberlik alırken 8 mağlubiyet yaşamış, 2018-19'da ise ancak 3 defa kazanırken, 6 beraberlik, 8 yenilgi görmüştü. Sarı-lacivertliler bu sezon ise Kadıköy dışında oynanan 5 maçtan 4'ünü kazandı, 1'inden beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe topladığı 13 puanla en iyi deplasman takımı oldu.

Artık moda tango

Attığı 17 golün, 12'sini dış sahada kaydeden sarı-lacivertliler, aynı zamanda en skorer deplasman takımı. Erol Bulut, 2005-06'da Daum'un yakaladığı performansı tekrarlarken öne çıkan isimler ise Diego Perotti ile Jose Sosa oldu. Arjantinli yıldızlar 3'er golle takımın en skorer isimleri olurken, bütün gollerini dış saha maçlarında kaydetti.

Golcüler başlamadı

Maç başına 1,8'lik gol ortalaması yakalayan sarı-lacivertlilerde tek eksik ise golcülerin sessizliği. İlk 11'de çıktığı ilk maçta 2 gol birden atan Samatta, son 5 haftada sessiz kaldı. Cisse 6 maçta 1 gol, 1 asistlik performans sergilerken, 3 maçta toplam 26 dakika forma şansı bulan Kemal Ademi henüz skor katkısı sağlayamadı.

15 GÜN DAHA YOK

Nazım'da yırtık var

∂ Gençlerbirliği maçı öncesi antrenmanda sakatlanan Nazım Sangare'nin dün çekilen MR'ında adalede ikinci derecede yırtık tespit edildi. Nazım en az on beş gün sahalardan uzak kalacak. Tedavisi süren Gökhan Gönül yetişmezse derbide sağ bek yine Lemos'a kalacak.

EKSİKSİZ FENER

Bulut dert etmiyor

∂ Çok sayıda eksikle çıktığı Gençlerbirliği deplasmanında farklı kazanan Fenerbahçe'de Erol Bulut'un yüzü gülüyor. Elinde kaliteli oyunculardan kurulu geniş bir kadro olduğunu belirten Bulut, "Mazeret üretmiyoruz. Her zorluğu aşacak güce ve imkâna sahibiz" dedi.

GOL ATACAĞIMI HİSSETTİM

Sadık'a niye koştu?

∂ İlk 11'de çıktığı ilk maçta ilk golünü atan Mert Hakan'ın hikâyesi ortaya çıktı. Kendisinden forma isteyen bir taraftara, "Gol attığım maçın formasını yollayayım" cevabı veren Mert Hakan'a takım arkadaşı Sadık Çiftpınar "Hissediyorum, gol atacaksın, beraber sevineceğiz" diyerek moral aşılıyor.

Git sadaka ver!

∂ Caner Erkin ve Emre Belözoğlu’nun da "Gol atacaksın maçtan önce sadaka ver" dediği Mert Hakan bir ihtiyaç sahibine yardımcı oluyor ve gol de geliyor. Attığı golü rahmetli babasına armağan eden Mert Hakan "Herkes o kadar çok istedi ki maçta gol atacağımı hissettim" diyerek duygularını açıkladı.