Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hollanda Ligi'nin 9. haftasında Fortuna Sittard ile Feyenoord karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı konuk ekip 3-1 kazandı ve bu sonuçla birlikte Acun Ilıcalı'nın ortağı olduğu Fortuna Sittard, çıktığı 9 karşılaşmada 6 mağlubiyet ve 3 beraberlik alarak sadece 3 puan toplayabildi.

HOCAYI YOLLAMAK ÇARE OLMADI

Fortuna Sittard 2 hafta önce teknik direktör Kevin Hofland'ın görevine son vermişti. Hollanda ekibinden yapılan açıklamada, "Bu karar, uzun süre boyunca hayal kırıklığı oluşturan sonuçlar nedeniyle alındı. Hofland'ın ardından yardımcı antrenör Kristof Aelbrecht de kulüpten ayrıldı. Fortuna Sittard, kulübe olan büyük bağlılıkları ve bağlılıkları için Kevin ve Kristof'a teşekkür ederiz" ifadeleri kullanılmıştı.

Ilıcalı'nın devre arası transfer döneminde takıma önemli takviyeler yapması bekleniyor.