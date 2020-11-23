Süper Lig'in 9. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda Kayserispor ile karşılaşan Galatasaray, 1-0 öne geçmesine rağmen sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Bu sezon ligde 5. iç saha maçına çıkan sarı-kırmızılılar, 7 puan kaybetti. Cimbom söz konusu müsabakalarda 2 galibiyet alırken, 1 kez de yenildi. 2 mücadelede ise berabere kaldı. Aslan sahasındaki mücadelelerde 6 gol atarken, kalesinde 4 gol gördü.
Bu sezon ligde dış sahada 4 karşılaşmaya çıkan Galatasaray 3 galibiyet alırken, 1 kez mağlup oldu. Deplasmandaki maçlarda 6 gol atan sarı-kırmızılılar kalesinde 3 gole engel olamadı.
Galatasaray iç sahada 7 puan kaybetti
23.11.2020 - 22:08 | Son Güncelleme: 23.11.2020 - 22:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Süper Lig'de bu sezon sahasında 5 maça çıkan Galatasaray, 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Sarı-kırmızılılar deplasmanda ise 4 karşılaşmadan 3 kez galip ayrılırken, 1 kez de mağlup oldu.
Süper Lig'in 9. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda Kayserispor ile karşılaşan Galatasaray, 1-0 öne geçmesine rağmen sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Bu sezon ligde 5. iç saha maçına çıkan sarı-kırmızılılar, 7 puan kaybetti. Cimbom söz konusu müsabakalarda 2 galibiyet alırken, 1 kez de yenildi. 2 mücadelede ise berabere kaldı. Aslan sahasındaki mücadelelerde 6 gol atarken, kalesinde 4 gol gördü.
Kaynak: İHA
Etiketler : Galatasaray,Kayserispor,
748484 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/748484.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
AYTEMİZ ALANYASPOR
8
6
2
0
15
20
02
FENERBAHÇE A.Ş.
9
6
2
1
8
20
03
GALATASARAY A.Ş.
8
5
1
2
5
16
04
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
9
3
5
1
2
14
05
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
9
3
4
2
6
13
06
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
9
4
1
4
1
13
07
BEŞİKTAŞ A.Ş.
8
4
1
3
-1
13
08
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
8
3
3
2
4
12
09
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
8
3
3
2
2
12
10
KASIMPAŞA A.Ş.
9
3
3
3
1
12
11
ATAKAŞ HATAYSPOR
7
3
3
1
-2
12
12
GÖZTEPE A.Ş.
8
2
5
1
5
11
13
YENİ MALATYASPOR
8
3
2
3
-2
11
14
DEMİR GRUP SİVASSPOR
8
2
3
3
-2
9
15
TRABZONSPOR A.Ş.
9
2
3
4
-4
9
16
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
9
2
3
4
-5
9
17
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
8
2
2
4
-4
8
18
HES KABLO KAYSERİSPOR
7
2
0
5
-6
6
19
GENÇLERBİRLİĞİ
8
1
2
5
-8
5
20
YUKATEL DENİZLİSPOR
8
1
2
5
-8
5
21
MKE ANKARAGÜCÜ
7
0
2
5
-7
2
Süper Lig Fikstür
9.Hafta Maçları
21.11.2020 13:30
Karagümrük 1 - 1 Sivasspor
21.11.2020 16:00
Gençlerbirliği 1 - 5 Fenerbahçe
21.11.2020 16:00
Denizlispor 0 - 1 Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
21.11.2020 19:00
Beşiktaş 3 - 2 Başakşehir
22.11.2020 13:30
Atakaş Hatayspor 2 - 2 Rizespor
22.11.2020 16:00
Göztepe 3 - 1 Ankaragücü
22.11.2020 16:00
Konyaspor 2 - 1 Kasimpaşa
22.11.2020 19:00
Trabzonspor 1 - 0 Erzurumspor
22.11.2020 19:00
Fraport-tav Antalyaspor 0 - 2 Alanyaspor
23.11.2020 19:30
Galatasaray - Hes Kablo Kayserispor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
ALTINORDU
10
6
2
2
4
20
02
ADANA DEMİRSPOR
9
5
3
1
11
18
03
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
10
5
3
2
8
18
04
TUZLASPOR A.Ş.
9
5
3
1
3
18
05
İSTANBULSPOR A.Ş.
9
5
2
2
8
17
06
YILPORT SAMSUNSPOR
10
4
5
1
4
17
07
GİRESUNSPOR
9
4
3
2
1
15
08
BURSASPOR
10
4
2
4
2
14
09
AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
9
4
1
4
-2
13
10
AKHİSARSPOR
10
3
4
3
-4
13
11
ADANASPOR A.Ş.
9
3
3
3
3
12
12
ALTAY
7
3
1
3
4
10
13
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
9
2
3
4
-6
9
14
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
10
2
2
6
-2
8
15
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
10
1
4
5
-4
7
16
MENEMEN SPOR
7
1
3
3
-5
6
17
ANKARASPOR
9
1
2
6
-10
5
18
ESKİŞEHİRSPOR
10
0
4
6
-15
1
PTT 1. Lig Fikstür
10.Hafta Maçları
21.11.2020 13:30
Altinordu 1 - 0 Istanbulspor
21.11.2020 13:30
Beypiliç Boluspor 2 - 0 Ankaraspor
21.11.2020 16:00
Bursaspor 1 - 0 Adanaspor
21.11.2020 19:00
Giresunspor 0 - 0 Yilport Samsunspor
22.11.2020 13:30
Ankara Keçiörengücü 6 - 0 Akhisarspor
22.11.2020 16:00
Tuzlaspor A.ş. 0 - 6 Royal Hastanesi Bandirmaspor
22.11.2020 19:00
Adana Demirspor 4 - 1 Eskişehirspor
23.11.2020 19:00
Menemen Spor - Altay
23.11.2020 19:00
Aydeniz Et Balikesirspor - Bereket Sigorta ümraniyespor