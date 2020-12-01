Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Kadıköy’de 15 yıl sonra yine 4-3’lük skorla unutulmaz bir zafere daha imza atan Beşiktaş’ta yaşanan sevinç tarif edilemez. Başakşehir’den sonra Fenerbahçe karşısında da üstün oyunla alınan galibiyet takıma şampiyonluk yolunda büyük öz güven kazandırdı. Transfer şampiyonu Fenerbahçe’yi 50 dakika bir kişi eksik olmasına rağmen deviren siyah-beyazlılarda bu dev zafer öncesi yapılan stratejik hamleler 15 yıllık hasreti sona erdirdi.

Çebi’den tam destek

Hafta başından itibaren Başkan Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe maçının önemini futbolculara hissettirdi. Sık sık Ümraniye’ye giderek antrenmanları izleyen siyah-beyazlıların patronu, Teknik Direktör Sergen Yalçın’dan takımın durumuyla ilgili bilgiler aldı. Başkan Çebi’nin bu ilgisi hem teknik heyet, hem de futbolcular için önemli motivasyon kaynağı oldu. Son olarak verilen prim sözü de futbolcuları daha da iştahlandırdı.

Videolu motivasyon

Maç için yola çıkılmadan önce tesislerde futbolculara seyrettirilen videonun da etkisi büyüktü. Sergen Hoca’nın isteğiyle Kadıköy’deki 15 sene önceki zaferi izleyen futbolcuların motivasyonu tavan yaptı. En önemli pay sahibi Sergen Yalçın hafta başından itibaren kurmaylarıyla birlikte Fenerbahçe’yi a’dan z’ye kadar analiz etti. Rakibin bütün zaafları belirlendi ve galibiyet için hazırlanan özel taktikler futbolculara ezberletildi.

Sahadan sildi

∂ Teknik direktörlüğü zaman zaman eleştirilen Sergen Yalçın cevabını rakiplerini mat ederek veriyor. Tecrübeli çalıştırıcı son olarak Kadıköy’de 10 kişi kalmalarına rağmen zafere uzanmasını bildi. Yıldızlarla dolu geniş kadroya sahip olan favori F.Bahçe’yi sahadan sildi. Üstelik Kadıköy’e altı önemli eksikle gidilmesine rağmen. Sergen Yalçın kırmızı karttan sonra yaptığı değişikliklerde bile yine golü düşündü.

Kaybetmiyor

∂ Oyuna sonradan giren N’Koudou ve N’Sakala’nın iş birliğiyle fark ikiye çıktı. Tecrübeli çalıştırıcı ayrıca Beşiktaş’ın başındayken büyük maçların hiçbirini kaybetmedi. Geçen sezon Fenerbahçe ve Başakşehir maçlarını kazanan; Galatasaray ve Trabzonspor maçlarından beraberlikle ayrılan Sergen Yalçın, bu sezon ise Trabzonspor, Başakşehir ve Fenerbahçe sınavlarından üçer puan çıkararak rakiplerine ders verdi.

“Müthiş sol ayağumlan...”

Fabrice N’Sakala derbide Beşiktaş’ın son golünü atan oyuncu olmuştu. Sosyal medyayı çok aktif olarak kullanan 30 yaşındaki oyuncu, bir taraftarın “Kardeşş nasıl attın o golü, anlatsana kardeşlerine” mesajına “Müthiş sol ayağumlan yabuşturdum” ifadeleriyle cevap verdi.

Aboubakar’ı neden gönderdik?

∂ Derbide Fenerbahçe’ye attığı iki golle yıldızlaşan Vincent Aboubakar, Portekiz’de olay oldu. Portolu taraftarlar, Kamerunlu yıldızın gönderilmesine tepki gösterirken, “Aboubakar, Türkiye’de 139 dakikada bir gol buluyor. Onun yerine takımda tuttuğumuz Marega 285 dakikada bir. Futbol hayatı bitti deniyordu” şeklindeki yorumlarla kulüp yönetimine tepki gösterdi. Beşiktaş’tan 1 milyon avro garanti ücret, maç başına da 17 bin 500 avro kazanan Aboubakar, sözleşmesindeki maddeye göre dizinden yaşayacağı sakatlıktan ötürü kaçırdığı her maç için kulübe 35 bin avro ödemeyi taahhüt ediyor.

YÖNETİMDEN GÖNDERME

Hakemi de yendik!

∂ Siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu üyesi Enis Ulusoy çarpıcı bir paylaşımda bulundu. Vedat Okyar’ın sözlerini hatırlatan Ulusoy, “Hakem golü mü vermedi? Bir daha atacaksın! Ofsayt mı çaldı, bir daha atacaksın! Sen Beşiktaş’sın hakemi de yeneceksin! Rahat uyu Vedat Okyar, hakemi de yendik” ifadelerini kullandı.