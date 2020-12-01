Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Dünyaca ünlü golcü Radamel Falcao İstanbul’a ayak bastığında her şey peri masalı gibiydi. Havalimanına yüzlerce sarı-kırmızlı taraftar gitmiş, Kolombiyalı yıldız meşaleler eşliğinde tezahüratlara eşlik etmişti. Ancak bu tablo kısa sürede tersine döndü ve Falcao en çok tartışılan transferlerden biri olup çıktı. İstanbul’a geldikten birkaç gün sonra aşil tendonundan sakatlanıp 65 gün takımdan uzak kalan ve geçen yıl hayal kırıklığına sebep olan Falcao, bu sezona büyük bir iştahla başlasa da tablo yeniden eskiye döndü.

Hatay maçına da zor

Sahaya çıktığı zaman ustalığını konuşturarak kısa süreli de olsa gönülleri almayı başaran Falcao, sakatlığından dolayı o kadar çok maç kaçırdı ki, artık oynadığı ile oynamadığı mücadele sayısı birbirini yakalamak üzere. Şu ana kadar Galatasaray forması altında 29 resmî maçta sahaya çıkan dünya yıldızı, 16 gole imza atmayı başardı. Ama diğer taraftan Kolombiyalı yıldızın sakatlığından dolayı kaçırdığı maç sayısı da 24’ü buldu. Tedavisi süren Falcao’nun Hatayspor maçında forma giymesi de zor görünüyor.

140 GÜNÜ SAKAT GEÇTİ

Galatasaray’la bonuslar hariç yıllığı 5 milyon avrodan üç sene sözleşeme imzalayan Falcao, şu ana kadar 140 günü sakat olarak geçirdi.